عايدة رياض: دوري في "220 يوم" عزيز على قلبي.. وصبا مبارك هايلة

عبرت الفنانة عايدة رياض عن سعادتها بمسلسل “220 يوم” والذي يعرض حاليا عبر منصة شاهد.

وقالت عايدة رياض لـ فيتو: إن هذا الدور عزيز على قلبي جدا.. وصبا مبارك ممثلة هايلة وشخصية أيضا جميلة خلف الكواليس، وكذلك الفنان كريم فهمي، ومخرج العمل كريم العدل.

تابعت: كل طاقم العمل تيم جيد ورائع، وأنتظر تقييم الجمهور للعمل بعد عرض 6 حلقات منه.

مسلسل 220 يوم

وتدور أحداث مسلسل "220 يوم" في إطار اجتماعي حول كاتب يعيش مع زوجته التي تعمل كمديرة مكتبه، ويسعيان بشكل دائم وحثيث لبناء حياة مستقرة وسط الضغوط اليومية.

المسلسل مكون من 15 حلقة ومن بطولة كريم فهمي، صبا مبارك، حنان سليمان، علي الطيب، عايدة رياض، يوسف رفعت ولينا صوفيا ومن إنتاج شركة صباح إخوان، والمسلسل من تأليف محمود زهران، سيناريو وحوار نادين نادر ومن إخراج كريم العدل.

