السبت 30 أغسطس 2025
ثقافة وفنون

أحمد داود ينتهى من تصوير نصف مشاهد فيلم "الكراش"

انتهى الفنان أحمد داود من تصوير نصف مشاهد أحدث أفلامه الذي يحمل اسم “الكراش”، حيث يعكف أبطال العمل على استكمال باقي مشاهده بين أحد الاستوديوهات وبعض الشوارع بالقاهرة والجيزة.

 

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي رومانسي حول، الحب من النظرة الأولى، وبعض المشكلات التي يواجهها العشاق بعد ذلك

أبطال فيلم الكراش 

ويشارك في بطولة الفيلم كل من أحمد داود، ميرنا جميل، وباسم سمرة، وشيرين رضا، وحسن أبو الروس، العمل من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.  

آخر أعمال أحمد داود 

يشار إلى أن آخر أعمال أحمد داود كان مسلسل “الشرنقة”، وضم قائمة من النجوم بجوار أحمد داود ومنهم: صبري فواز، سارة أبى كنعان، مريم الخشت، علي الطيب، من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب. 

