السبت 30 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

رابع حكايات "ما تراه ليس كما يبدو"، عرض أولى حلقات حكاية هند الليلة

ليلى زاهر، فيتو
ليلى زاهر، فيتو

 يبدأ الليلة عرض رابع حكايات مسلسل “ما تراه ليس كما يبدو” والتي تحمل اسم حكاية هند، حيث سيكون موعد عرض أولى الحلقات في تمام الساعة السابعة مساء على قنوات DMC إلى جانب منصة شاهد، ومنصة Watch It. 

الحكاية الجديدة تأتي استكمالًا لسلسلة الحكايات التي يقدمها العمل، والتي تقدم أفكارا جديدة وبعضها مستوحى من أحداث ووقائع واقعية، لتواصل جذب الجمهور بمزيج من الدراما والإثارة.

برومو حكاية هند

 وطرحت الشركة المنتجة لمسلسل “ما تراه ليس كما يبدو” البرومو الرسمي لحكاية “هند”، وهي رابع حكايات العمل ومستوحاة من أحداث حقيقية.

لمشاهدة الفيديو من هنا

طرح البوستر الرسمي لحكاية هند

وسبق أن طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" البوستر الرسمي لرابع الحكايات وهي حكاية "هند" بطولة ليلى زاهر وحازم إيهاب.

ويجمع البوستر كافة أبطال العمل، الذي يقوم بإخراجه خالد سعيد ومن تأليف هند عبد الله.

أبطال حكاية هند

الحكاية من بطولة الفنانة ليلى أحمد زاهر، في أول ظهور فني لها بعد زواجها من الفنان هشام جمال، ويشاركها البطولة كل من حازم إيهاب، ومؤمن نور، وحنان سليمان، عزوز عادي، ياسمين رحمي، فاطمة محمد، أحمد فهيم، فريدة سالم، هاجر الشرنوبي.

 

مسلسل  ما تراه ليس كما يبدو

ويضم مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" سبع حكايات مستقلة، تمتد كل منها على مدار خمس حلقات، ويشارك في بطولة كل قصة فريق عمل مختلف، ويعرض على شاشة قناة DMC ومنصة Watch It ومنصة شاهد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حكايات ما تراه ليس كما يبدو حكاية هند شاشة قناة DMC ما تراه ليس كما يبدو مسلسل ما تراه ليس كما يبدو منصة شاهد ليلي زاهر

مواد متعلقة

مؤلف حكاية just you: هدفنا إلقاء الضوء على معاناة مرضى الذهان

مسلسل 220 يوم الحلقة 14، زواج والدة أحمد وعلامات الولادة تظهر على مريم

مسلسل أزمة ثقة الحلقة 4، نجلاء بدر في ورطة بعد ظهور شقيقة زوجها

سر بكاء تارا عماد قبل تصوير الحلقة الأخيرة من "Just You"

الأكثر قراءة

حددت موعد وفاته باليوم والساعة، أمريكية تثير عاصفة من الجدل بتوقعها موت ترامب قريبًا (فيديو)

بعد رفضهم المغادرة، ساويرس يوجه رسالة لرجال الدين والرهبان بغزة

قبل إقرار الزيادات الجديدة، رسوم خدمة العملاء على شرائح الكهرباء

ارتفاعات جنونية فى أسعار سبائك الذهب بالصاغة

الصور الأولى لانقلاب عدد من عربات قطار مطروح بالضبعة

الإعلام الإسرائيلي: الجنود الأربعة المفقودون وجدوا بصحة جيدة

السكك الحديدية تدفع بفرق الطوارئ لموقع قطار مطروح

شائعة موت ترامب تشعل مواقع التواصل، والنشطاء يكشفون الحقيقة

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق اليوم

سعر السكر اليوم السبت في السوق المصري

تعرف على سعر الأرز في السوق المصري اليوم السبت

مع اقتراب إعدادها، ضوابط تشكيل القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب

المزيد

انفوجراف

بعد جولة الإعادة.. حصص مقاعد الأحزاب في مجلس الشيوخ 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ضوابط إخراج الزكاة وأماكن صرفها الشرعية.. دار الإفتاء توضح

ولد الهدى (الحلقة السابعة)، كيف كانت معاملة رسول الله لأصحابه؟

قصة إعادة حفر بئر زمزم قبل ميلاد الرسول والأحاديث الواردة فيها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads