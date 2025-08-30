قبل انطلاق حفله في بيروت، رئيس وزراء لبنان يستقبل عمرو دياب

استقبل رئيس وزراء لبنان نواف سلام الهضبة عمرو دياب في لبنان قبل انطلاق حفله في بيروت بعد قليل.

حفل عمرو دياب في بيروت

و يقدم الهضبة عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير بالإضافة إلي غنائه أغاني ألبوم ابتدينا

وتصدر النجم عمرو دياب قائمة "مينا تشارت" للفنانين الأعلى استماعا في الشرق الأوسط للأسبوع الأخير من شهر أغسطس.

ويواصل الهضبة تصدره لقوائم الاستماع عبر المنصات المختلفة للأسبوع الثامن على التوالي منذ صدور ألبومه الجديد والذي يحمل اسم "ابتدينا".

ألبوم ابتدينا

كما واصل عمرو دياب أيضا اعتلاء قائمة "بيلبورد عربية" محققًا رقمًا قياسيا جديدا باستمراره في صدارة القائمة لثمانية أسابيع متواصلة بأغنيتي "خطفوني" و"بابا".

يذكر أن للفنان عمرو دياب العديد من الأرقام القياسية على قوائم بيلبورد عربية، فهو الفنان الأكثر تصدرًا لقائمة بيلبورد 100 فنان، وأول فنان تصل أغاني ألبومه بالكامل إلى قائمة هوت 100، إذ فعل ذلك بألبوم "مكانك" في بداية 2024، وكرر الإنجاز مع ألبومه الجديد "ابتدينا".

ومن ناحية أخرى يستعد الهضبة لإحياء أضخم حفل غنائي في بيروت لبنان هذا الصيف، وذلك يوم 31 أغسطس الجاري.

