ماسبيرو يحتفي بمئوية كلية العلوم جامعة القاهرة

تحتفي الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني بمئوية كلية العلوم جامعة القاهرة، والتي تأسست قبل قرن من الزمان عام 1925.

وفي إطار احتفاء ممتد بعلوم القاهرة، يستضيف الإعلامي محمد ترك في برنامج (العالم غدًا) علي شاشة القناة الأولي الدكتورة سهير رمضان فهمي عميدة كلية العلوم جامعة القاهرة.

ويذيع التليفزيون المصري علي معظم شاشاته، وعلي مدار العام، تقريرًا مطولًا تذيعه القناة الأولي بمناسبة العام المائة للكلية.

ويقيم مركز ماسبيرو للدراسات بالتعاون مع القناة الثقافيّة ندوة بعنوان (كليات العلوم والإعلام العلمي في مصر).. وذلك بقاعة نجيب محفوظ بماسبيرو.

وتقيم الهيئة الوطنية للإعلام حفل استقبال لعلماء الكلية بمناسبة المئوية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي وجامعة القاهرة.

كلية العلوم جامعة القاهرة

كلية العلوم جامعة القاهرة كان أول عميد لها العالم الدكتور مصطفي مشرفة، وتخرج بها عدد من نخبة العلماء من بينهم الدكتورة سميرة موسي والدكتور محمد عبد الفتاح القصاص والدكتور مصطفي كمال طلبة.

