أحمد داود يعلن انطلاق تصوير فيلم "الكراش"

فيلم الكراش، فيتو
أعلن الفنان أحمد داود عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك" عن انطلاق تصوير فيلم “الكراش”. 

أحمد داود

ونشر أحمد داود صورة كلاكيت الفيلم، وعلق عليها قائلا: “بسم الله.. توكلنا على الله”. 

أبطال فيلم الكراش 

ويشارك في بطولة الفيلم كل من أحمد داود، ميرنا جميل، وباسم سمرة، العمل من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.  

آخر أعمال أحمد داود 

يشار إلى أن آخر أعمال أحمد داود كان مسلسل “الشرنقة”، وضم قائمة من النجوم بجوار أحمد داود ومنهم: صبري فواز، سارة أبى كنعان، مريم الخشت، علي الطيب، من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب. 

