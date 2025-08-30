الأحد 31 أغسطس 2025
عايدة رياض تكشف سر نجاح مسلسل 220 يوم

عبرت الفنانة عايدة رياض عن سعادتها بمسلسل “220 يوم” والدور الذي قدمته خلال العمل.

وقالت عايدة رياض في تصريح لـ فيتو: "سعيدة جدا بالعمل، وبالمخرج كريم العدل.. فهو شاب هايل، وبصبا مبارك، وأيضا كريم فهمي الذي قدم أحد أجمل أدواره".

أضافت: “تلقيت ردود أفعال جميلة حول دوري، والمسلسل بشكل عام، وأشكر المنتج صادق الصباح وكل طاقم العمل الذي وفر لنا كل الإمكانيات حتى خرج المسلسل بهذه الصورة”.

 

مسلسل 220 يوم 

 

دارت أحداث مسلسل 220 يوم في إطار اجتماعي حول كاتب، الذي يجسد شخصيته كريم فهمي، والذي يعيش مع زوجته بسعادة، ويسعيان بشكل دائم وحثيث لبناء حياة مستقرة وسط الضغوط اليومية للحياة ولكن إصابة الزوج بمرض خطير تقلب كل الموازين.  

 

 

المسلسل مكون من 15 حلقة ومن بطولة كريم فهمي، صبا مبارك، حنان سليمان، علي الطيب، عايدة رياض، يوسف رفعت ولينا صوفيا ومن إنتاج شركة صباح إخوان، ومن تأليف محمود زهران، سيناريو وحوار نادين نادر ومن إخراج كريم العدل ويعرض على منصة شاهد.

 

