نجم الزمالك السابق: الشناوي مهزوز والاعتماد على أسماء بعينها ممكن تقتل ناس

قال وائل القباني، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، إنه يرفض تحميل حسام عبد المجيد مسؤولية هدف منتخب زيمبابوي بمفرده، مشيرًا إلى أن الخط الدفاعي بالكامل يتحمل مسؤولية الهدف، في افتتاح مباريات الفراعنة في كأس أمم إفريقيا 2025.

حسام عبد المجيد لا يتحمل هدف زيمبابوي

وأضاف، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة ويُذاع على قناة cbc: "مش عايز أحمّل حسام عبد المجيد مسؤولية هدف زيمبابوي، ويشترك معه ياسر إبراهيم، لأنه وصل متأخر للاعب، وحسام ما لحقش يلم نفسه ويصل للاعب زيمبابوي بعد ما تخطاه".

وأوضح أن حسام عبد المجيد لاعب صغير وسيكتسب الخبرات مع الوقت، مؤكدًا رفضه لظلمه أو تحميله أخطاء تفوق خبراته الحالية، خاصة أن الجميع حمّله مسؤولية الهدف رغم أن الخط الدفاعي بالكامل كان مسؤولًا عن اللقطة.

وواصل:"حسام عبد المجيد هياخد خبرات، ومش عايز أظلمه، لأن كل الناس بتشيل عليه مسؤولية الهدف، رغم إن خط الدفاع كله كان مسؤول".

وتابع نجم الزمالك السابق:"لا أستطيع تقييم أداء مدافعي منتخب مصر، لأن المنتخب لم يتعرض سوى لكرتين فقط، واحدة جاء منها الهدف، والثانية تصدى لها محمد الشناوي".

وائل القباني ينتقد أداء محمد الشناوي

وانتقد القباني أداء حارس المرمى محمد الشناوي، مؤكدًا وجود علامات استفهام حول مستواه، قائلًا:"عندي علامة استفهام على محمد الشناوي، وتحس إنه مهزوز وقلقان وفاقد الثقة، خصوصًا إن المباراة ما كانش فيها ضغط كبير، واللي وصله فرصتين بس".

وأشار القباني إلى افتقاد الانسجام بين ياسر إبراهيم وحسام عبد المجيد، موضحًا أن الجهاز الفني كان عليه الدفع باللاعب في خمس مباريات على الأقل لاكتساب الخبرات وتحقيق الانسجام المطلوب.

وعن التبديلات والاختيارات الفنية، قال:"تغيير إمام عاشور لم يكن الأفضل، وكان الأفضل خروج حمدي فتحي، ومينفعش نلعب بمروان عطية وحمدي فتحي سوا لأن الاتنين نفس الأداء".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الاعتماد على أسماء بعينها قد يضر ببعض اللاعبين الآخرين، قائلًا:"عشان تلاعب ناس معينة ممكن تقتل ناس على حساب ناس، ومش لازم نلعب بتريزيجيه وعمر مرموش مع بعض في التشكيل".

