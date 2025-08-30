عدد حلقات مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

حقق مسلسل ما تراه ليس كما يبدو نجاحًا لافتا منذ انطلاقه، حيث جذبت حكاياته الثلاث التي تم عرضها حتى الآن اهتمام الجمهور، وترك المشاهدين على أحر من الجمر بانتظار الحكاية الرابعة المنتظرة “هند”، والتي تبدأ عرضها الليلة.

عدد حلقات ما تراه ليس كما يبدو

ومسلسل ما تراه ليس كما يبدو يضم 7 حكايات مستقلة كل حكاية مكونة من 5 حلقات تُعرض بشكل متتابع بمجموع 35 حلقة، ويقدم من خلالها نوعية دراما متعددة، وتُقدَّم كل حكاية بفريق عمل مختلف، بما يشمل أبطالها، مؤلفيها، ومخرجيها.

ويعتمد مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" على البطولة الجماعية لعدد كبير من النجوم الشباب الذين أثبتوا جدارتهم خلال السنوات الماضية، ومنهم: أحمد خالد صالح، مريم الجندي، هنادي مهنا، تارا عماد، شيري عادل، أحمد جمال سعيد، هاجر الشرنوبي، ونانسي هلال.

