الأمن يكشف ملابسات مقطع فيديو الاعتداء على طفل بكفر الشيخ

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 3 أشخاص ظهروا في مقطع فيديو أثناء استقلالهم دراجة نارية بدون لوحات معدنية، والتعدي بصفع أحد الأطفال أثناء سيره بالطريق العام بدائرة مركز قلين بمحافظة كفر الشيخ.

وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم 3 طلاب مقيمين بدائرة المركز وجرى ضبط الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الفعل على سبيل المزاح.

تم التحفظ على الدراجة النارية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

