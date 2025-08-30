السبت 30 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضربة قوية لتجار الموت، الداخلية تحبط تهريب مخدرات بـ 225 مليون جنيه بالإسماعيلية

الداخلية تحبط محاولة
الداخلية تحبط محاولة تشكيل عصابي شديد الخطورة

 تمكنت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من إحباط محاولة تشكيل عصابي شديد الخطورة جلب كميات ضخمة من المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها داخل البلاد، بلغت قيمتها المالية نحو 225 مليون جنيه.

تفاصيل العملية

 كشفت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، عن رصد نشاط إجرامي خطير لتشكيل مكون من 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة، سبق اتهامهم والحكم عليهم في قضايا متنوعة مثل الاتجار بالمخدرات، السرقة بالإكراه، وحيازة الأسلحة النارية.

 

وأوضحت التحريات أن المتهمين كانوا يستعدون لجلب كميات ضخمة من المواد المخدرة إلى داخل البلاد تمهيدًا لتوزيعها على نطاق واسع.

مصرع شابين في انقلاب دراجة نارية بالأقصر

مصرع طفل سقط من سطح عقار بالصف

ضبط المتهمين والمضبوطات

 عقب تقنين الإجراءات، تم إعداد الأكمنة اللازمة واستهداف المتهمين وضبطهم بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، وبحوزتهم 2 طن من مخدر الحشيش، 2 طن من مخدر الهيدرو، 3 سيارات استخدمها المتهمون في أنشطتهم الإجرامية.

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 225 مليون جنيه، وهو ما يعد ضربة قوية ضد محاولات إغراق السوق المصري بالمواد المخدرة.

 

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المخدرات فى مصر الداخلية تشكيل عصابي ضبط 2 طن حشيش ضبط 2 طن هيدرو القنطرة شرق الاسماعيلية مكافحة المخدرات قضايا المخدرات اخبار الحوادث

مواد متعلقة

مصرع شابين في انقلاب دراجة نارية بالأقصر

مصرع طفل سقط من سطح عقار بالصف

حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة، انتظام حركة السير وسط مرونة بمختلف المحاور

تفاصيل القبض على التيك توكر هاجر سليم بتهمة الرقص بملابس خادشة للحياء

القبض على المتهم بالاعتداء على طالب بسلاح أبيض في الإسكندرية (فيديو)

الداخلية تكشف ملابسات فيديو اعتداء سيدة على طفل في مدخل عقار بالجيزة

بعد تداول فيديو عن الواقعة، ضبط المتهمين في مشاجرة بالشرقية

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو سرقة توك توك بالجيزة وتضبط المتهمين

الأكثر قراءة

حددت موعد وفاته باليوم والساعة، أمريكية تثير عاصفة من الجدل بتوقعها موت ترامب قريبًا (فيديو)

بعد رفضهم المغادرة، ساويرس يوجه رسالة لرجال الدين والرهبان بغزة

قبل إقرار الزيادات الجديدة، رسوم خدمة العملاء على شرائح الكهرباء

ارتفاعات جنونية فى أسعار سبائك الذهب بالصاغة

الإعلام الإسرائيلي: الجنود الأربعة المفقودون وجدوا بصحة جيدة

شائعة موت ترامب تشعل مواقع التواصل، والنشطاء يكشفون الحقيقة

الصور الأولى لانقلاب عدد من عربات قطار مطروح بالضبعة

السكك الحديدية تدفع بفرق الطوارئ لموقع قطار مطروح

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق اليوم

سعر السكر اليوم السبت في السوق المصري

تعرف على سعر الأرز في السوق المصري اليوم السبت

مع اقتراب إعدادها، ضوابط تشكيل القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب

المزيد

انفوجراف

بعد جولة الإعادة.. حصص مقاعد الأحزاب في مجلس الشيوخ 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ضوابط إخراج الزكاة وأماكن صرفها الشرعية.. دار الإفتاء توضح

ولد الهدى (الحلقة السابعة)، كيف كانت معاملة رسول الله لأصحابه؟

قصة إعادة حفر بئر زمزم قبل ميلاد الرسول والأحاديث الواردة فيها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads