الداخلية تضبط 7 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء

الداخلية تواصل حملاتها لضبط الأسواق

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملاتها المكثفة للتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز المدعم والخبز الحر وبيعه بأعلى من السعر المقرر أو دون الإعلان عن الأسعار، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.

تحرير 130 ألف مخالفة مرورية و114 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

ضربة قوية لتجار الموت، الداخلية تحبط تهريب مخدرات بـ 225 مليون جنيه بالإسماعيلية

وخلال الـ 24 ساعة الماضية، أسفرت الحملات التي نفذها قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن عن ضبط عدد من القضايا التموينية المرتبطة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمخابز المدعمة، حيث تم ضبط 7 أطنان الدقيق الأبيض والدقيق البلدي المدعم قبل ترويجها في السوق السوداء.

 

وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الدولة لإحكام الرقابة التموينية وضمان وصول الدقيق المدعم إلى مستحقيه، ومنع استغلال المواطنين أو الإضرار بالاقتصاد الوطني.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق.

