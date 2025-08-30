السبت 30 أغسطس 2025
تحرير 130 ألف مخالفة مرورية و114 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

 تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال الـ 24 ساعة الماضية من ضبط (130,537) مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، مخالفات شروط التراخيص؛ وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لتحقيق الانضباط المروري على الطرق والمحاور الرئيسية بكافة أنحاء الجمهورية.

ضربة قوية لتجار الموت، الداخلية تحبط تهريب مخدرات بـ 225 مليون جنيه بالإسماعيلية

مصرع شابين في انقلاب دراجة نارية بالأقصر

كما تم فحص (1,814) سائقا، وتبين إيجابية (105) حالات لتعاطي المواد المخدرة.

وفي السياق ذاته، واصلت الحملات المرورية والانضباطية أعمالها بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، حيث أسفرت الجهود عن ضبط (874) مخالفة مرورية متنوعة شملت (مخالفة تحميل ركاب – شروط التراخيص – أمن ومتانة).


كما تم فحص (131) سائقا، وتبين إيجابية (9) حالات لتعاطي المواد المخدرة، بالإضافة إلى ضبط (8) محكوم عليهم بإجمالي (11) حكما، والتحفظ على (3) مركبات مخالفة لقوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع.

