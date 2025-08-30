الداخلية تضبط مرتكبي واقعة إطلاق أعيرة نارية بالجيزة عقب تداول فيديو

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وضبط مرتكبي الجرائم المختلفة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتورطين في واقعة إطلاق أعيرة نارية وألعاب نارية بالجيزة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت مقطع فيديو متداول يتضمن قيام شخص بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش وآخر بإشعال ألعاب نارية. وبالفحص تبين أنه بتاريخ 20 الجاري، ورد بلاغ لمركز شرطة أوسيم بوقوع مشاجرة بين طرفين، الطرف الأول مكوّن من: 3 أشخاص، والطرف الثاني شخصان، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز.

ونشبت المشاجرة نتيجة خلافات مالية بين الطرفين، قام خلالها أحد أفراد الطرف الثاني بإطلاق أعيرة نارية من فرد خرطوش كان بحوزته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الطرف الثاني الفرد الخرطوش المستخدم في الواقعة.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكابهم للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المتهمون للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

