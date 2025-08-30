السبت 30 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط عاطل انتحل صفة طبيب أسنان بالجيزة للنصب على المواطنين

ضبط عاطل انتحل صفة
ضبط عاطل انتحل صفة طبيب أسنان بالجيزة للنصب على المواطنين

تمكنت  الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر بالجيزة، لقيامه بانتحال صفة طبيب أسنان والنصب على المواطنين.

وكشفت التحريات أن المتهم أسس وجهز عيادة أسنان بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر أول، وملحق بها معمل لزراعة وتركيب الأسنان، وبدأ مزاولة نشاط طبي دون الحصول على أي تصريح رسمي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه وبحوزته كارنيه طبي مزور يحمل اسمه وصورته، ولافتات لعيادة طبية وهمية، وأدوات ومعدات وأجهزة وملابس طبية، وأوراق خاصة بمواعيد المرضى، هاتف محمول يحتوي على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

 

ضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 15 مليون جنيه

الداخلية تضبط 7 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء

وبمواجهة المتهم، أقر بانتحاله صفة طبيب أسنان وممارسته نشاط النصب والاحتيال على المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الداخلية الأموال العامة نصب واحتيال انتحال صفة طبيب الجيزة 6 أكتوبر عيادة أسنان وهمية

مواد متعلقة

الداخلية تضبط مرتكبي واقعة إطلاق أعيرة نارية بالجيزة عقب تداول فيديو

تحرير 130 ألف مخالفة مرورية و114 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

ضربة قوية لتجار الموت، الداخلية تحبط تهريب مخدرات بـ 225 مليون جنيه بالإسماعيلية

مصرع شابين في انقلاب دراجة نارية بالأقصر

مصرع طفل سقط من سطح عقار بالصف

حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة، انتظام حركة السير وسط مرونة بمختلف المحاور

تفاصيل القبض على التيك توكر هاجر سليم بتهمة الرقص بملابس خادشة للحياء

القبض على المتهم بالاعتداء على طالب بسلاح أبيض في الإسكندرية (فيديو)

الأكثر قراءة

حددت موعد وفاته باليوم والساعة، أمريكية تثير عاصفة من الجدل بتوقعها موت ترامب قريبًا (فيديو)

بعد رفضهم المغادرة، ساويرس يوجه رسالة لرجال الدين والرهبان بغزة

الصور الأولى لانقلاب عدد من عربات قطار مطروح بالضبعة

قبل إقرار الزيادات الجديدة، رسوم خدمة العملاء على شرائح الكهرباء

ارتفاعات جنونية فى أسعار سبائك الذهب بالصاغة

الإعلام الإسرائيلي: الجنود الأربعة المفقودون وجدوا بصحة جيدة

السكك الحديدية تدفع بفرق الطوارئ لموقع قطار مطروح

شائعة موت ترامب تشعل مواقع التواصل، والنشطاء يكشفون الحقيقة

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق اليوم

سعر السكر اليوم السبت في السوق المصري

تعرف على سعر الأرز في السوق المصري اليوم السبت

مع اقتراب إعدادها، ضوابط تشكيل القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب

المزيد

انفوجراف

بعد جولة الإعادة.. حصص مقاعد الأحزاب في مجلس الشيوخ 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ضوابط إخراج الزكاة وأماكن صرفها الشرعية.. دار الإفتاء توضح

ولد الهدى (الحلقة السابعة)، كيف كانت معاملة رسول الله لأصحابه؟

قصة إعادة حفر بئر زمزم قبل ميلاد الرسول والأحاديث الواردة فيها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads