إحالة عصابة عائلية للجنايات بتهمة حيازة مخدرات وأسلحة بيضاء بحدائق القبة

 أمرت نيابة حدائق القبة بإحالة شقيقين للمحاكمة الجنائية بتهمة حيازة مواد مخدرة وأسلحة بيضاء بقصد الاتجار، في منطقة حدائق القبة. 

ورصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخصان أثناء قيامهما بالترويج للمواد المخدرة، وحيازة أسلحة بيضاء، فضلًا عن التعدي على أحد الأشخاص.

وبفحص الفيديو والتحري عن الواقعة، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من تحديد هوية المتهمين وضبطهما، وتبين أنهما شقيقان يقطنان بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة.

 

وخلال عملية الضبط، عثرت القوات بحوزتهما على كمية من مخدر "الأيس"، وسلاحين أبيضين.
وبمواجهتهما، اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، وبتفاصيل الواقعة كما وردت في الفيديو المتداول.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

