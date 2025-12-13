تبدأ من 200 ألف جنيه، معلومات عن أول سيارة كهربائية مصرية من إنتاج أكاديمية البحث العلمي

18 حجم الخط

كشفت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا خلال المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث 2025، عن أول سيارة كهربائية بتصنيع مصري، من المنتظر أن تغزو السوق المصري قريبا.

أول سيارة كهربائية مصرية



وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن فكرة إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية بدأ العمل عليها منذ عدة سنوات مع مجموعة من طلاب كلية الهندسة، من خلال إعداد كوادر وطنية واعدة في هذه الصناعة.

ولفت إلى أن الوزارة دعمت تصنيع السيارة من خلال أكاديمية البحث العلمي، وأنها اعتمدت على برامج للتصنيع الشامل للسيارة.

وتستعرض فيتو خلال هذا التقرير، كل المعلومات المتاحة عن السيارة الكهربائية الجديدة.

أول سيارة كهربائية مصرية



يبدأ سعرها من 200 إلى 250 ألف جنيه.

تم تصنيعها محليا بالكامل بالتعاون بين أكاديمية البحث العلمى وإحدى الشركات.

بدأ العمل على تصنيعها منذ عام 2018 بكلية الهندسة جامعة عين شمس.

الفريق الطلابي المنفذ للسيارة شارك في مسابقة فورميلا العالمية وحصد المركز الأول.

السيارة تعد نموذجا لمبادرة وطنية لإنتاج سيارات محلية الصنع.

تم تصنيعها بنسبة مكون محلي تصل إلى 70%.

تبلغ حصة أكاديمية البحث العلمي في التصنيع 90%.

تم إنتاج 10 سيارات كنموذج مبدئي.

تعتمد على عدة موديلات منها مايسع لـ 4 ركاب ومايسع 6 ركاب.

بالإضافة لموديل آخر مخصص للنقل الخفيف.

منها موديلات مكيفة وأخرى غير مكيفة.

مصممة لبيئة المدن كوسيلة انتقال صغيرة ومنخفضة التكلفة.

تتراوح سرعتها بين 60 و90 كيلو متر في الساعة.

مزودة بإمكانية التحكم الإلكتروني بالكامل.

البطارية والشاسيه والموتور والفرش والصناعات المكملة إنتاج محلي بنسبة 100%.

لوحة التحكم الخاصة بها وبعض القطع مستوردة من الخارج.

تتراوح مدة شحنها بالكهرباء من 4 لـ 5 ساعات.

