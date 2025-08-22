الجمعة 22 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

ملف المتحدث الرسمي!

كثيرون يقومون بهذه المهمة على الوجه الأكمل.. يرتبط الأمر بالمؤسسة التي يعملون بها ويمثلونها.. لا يتأخر لهم بيان ولا يتعثر منهم تصريح.. المعلومة حيث موعدها وقدرها.. بأرقامها وتفاصيلها إذا تطلب الأمر.. وكلما تطلب الأمر.. لا ملل ولا ضجر.. يرتبط -للأمانة أيضا - بالسمات الشخصية من الإيمان بالدور الذي يقومون به إلى الثقافة والوعي بأهمية الرأي العام.. بماهية الرأي العام.. وضرورة اطلاعه على كل ما يهمه ويعنيه بالقدر المتاح.. كما تلعب الكاريزما دورا مهما في ذلك!
 

آخرون.. كثيرون - ويا للأسى-  أيضا لا يفعلون الأمر نفسه.. لا يقومون بالدور نفسه... لا كما ولا نوعا.. فلا هم على خط اهتمام الناس بوزاراتهم ولا محافظاتهم ولا وهيئاتهم العامة التي يمثلونها.. ولا هم حتى على خط الضرورة.. التي يقتضيها عملهم وتقتضيها المصلحة العامة!
 

هؤلاء.. وبصراحة شديدة.. عبء على من يمثلونهم.. فلا هم قاموا بالمهمة.. ولا هم تركوها لغيرهم.. ولا نعرف ماذا يفعلون بالضبط؟! يتردد بين الزملاء كثيرا مقولة: "لا يرد على الصحفيين"! نعم ؟! أومال يرد على مين؟! الصحفي وسيط بين المسئول والناس.. همزة الربط بين الجهة الحكومية والمواطن.. الصحفي ينشر في جريدته وفي فضائيته وفي وكالته للأنباء.. ومنها تعرف الدنيا الأخبار.. ولذلك اسمه إعلام أي إخطار الناس بما يجري!


هذه التقليعة (لا يرد على الصحفيين) انتشرت الفترة الأخيرة وخاصة في بعض الوزارات الخدمية المرتبطة بشدة بحياة الناس.. وهذا ينعكس علي رأي الناس في الحكومة!
هذه الظاهرة تحتاج إلى المناقشة.. والمناقشة تستدعي ملف هؤلاء المقصرين.. فأما حاسبوهم.. وإما يحاسبوا الشعب اللي بيسأل عمال على بطال وبيزعج جناب المتحدث إياه!
 

محمد صلاح.. أجمل أهداف مصر في الخارج!

حلم الطب.. دموع طالب متفوق

الضمير مسألة ذاتية تعود لكل فرد.. ولذلك لا يؤسس عليها نظام.. النظم تتأسس بالضبط والربط.. وحتى يتحقق الانضباط في دولاب العمل الحكومي المسئول عن "حوائج الناس" وحتى يتحقق الضبط والربط.. سنظل خلف الأمر.. وسيظل الحديث عن السادة "الصامتون الرسميون".. مفتوحا مستمرا!

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي احمد رفعت الحكومة الراي العام الوزارات الخدمية المتحدث الرسمي

مواد متعلقة

درس محفوظ عبد الرحمن!

خطة كيسنجر مع ماو التي يعيدها ترامب مع بوتين!

الأشرار الثلاثة على طريق الواحات!

تسريبات بدر عبد العاطي.. وما أجملها!

الإسلام بين المالك والمستأجر!

الأكثر قراءة

بطولة اللحظة الأخيرة، إنقاذ شاب من موت محقق تحت عجلات القطار ببني سويف (فيديو)

للمرة الثالثة، إخماد حريق اندلع في فندق شهير على كورنيش الإسكندرية

من قصص القرآن الكريم، سيدنا شعيب وقصته مع عبدة شجرة "الأيكة"

طلب وكيل إليو ديانج يزعج إدارة الكرة بالأهلي.. ما التفاصيل ؟

تعرف على سعر الفراخ اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

محمد عبدالوهاب يدخل على خط أزمة شقيقته شيرين ومحاميها

خماسي الأهلي خارج حسابات منتخب مصر في مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو

الأهلي يقترب من التجديد لـ نجم الفريق 4 سنوات

خدمات

المزيد

بأقل من 450 جنيهًا، أسعار علب حلوى المولد النبوي 2025

طريقة تسديد الضريبة وفقا للقانون

أسعار الذهب اليوم الجمعة في الإمارات 2025.8.22

آخر تطورات سعر القصدير بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع المحلة.. الزمالك ضد فاركو.. ليفربول أمام نيوكاسل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد تبرع أحدهم لسداد ديون الغارمات، حكم التصدق بأموال التجارة في المخدرات

من قصص القرآن الكريم، سيدنا شعيب وقصته مع عبدة شجرة "الأيكة"

بعد أنباء عودة شيرين وحسام حبيب، كيفية إرجاع الزوجة بعد الطلقة الثانية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads