أخبار مصر

منح تستحقها العمالة غير المنتظمة خلال 2026

العمالة غير المنتظمة،
العمالة غير المنتظمة، فيتو
تساؤلات عديدة طرحها العديد من المواطنين وذلك بشأن المنح التي تحصل عليها العمالة غير المنتظمة خلال 2026 وذلك وفقًا لما أقرته وزارة العمل.

 


ونستعرض خلال السطور التالية التفاصيل كاملة بشأن المنح التي تستحقها العمالة غير المنتظمة خلال 2026

 

منح تستحقها العمالة غير المنتظمة خلال 2026


منحة عيد الفطر
عيد الأضحى
عيد العمال
المولد النبوي
شهر رمضان
عيد الميلاد المجيد


الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة

 

وتصرف منحة العمالة غير المنتظمة لعدد من الفئات، التي يمكن تسجيلها في مديريات العمل، وهي:

الحرفيون.
عمال البناء.
المزارعون.
عمال الصيد.
الأشخاص الذين لا يمتلكون تأمينات اجتماعية أو دخلًا ثابتًا.


أعداد العمالة غير المنتظمة المسجلة في قاعدة البيانات

 

وتقدر أعداد العمالة غير المنتظمة المسجلة في قاعدة البيانات منظومة العمالة غير المنتظمة في وزارة العمل، مليونا و164 ألفا و12 عاملًا، تم ضمهم إلى قاعدة البيانات عن طريق المقاولين والشركات وعمليات الحصر، وتسعى الوزارة إلى وصول عدد قاعدة البيانات إلى 2.5 مليون عامل خلال الفترة القادمة

 

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2025


يجب على المتقدم أن يكون مصري الجنسية.
يجب على المتقدم ألا يمتلك أية سجلات تجارية.
يشترط على المتقدم أن تكون الحرفة التي يعمل بها مدونة في بطاقة الرقم القومي.
أن يكون اسم المتقدم مسجلًا في مديرية القوى العاملة.
ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عامًا، ولا يزيد على 60 عامًا.
يجب أن يكون اسم المتقدم مسجلًا في مديرية العمل.


 

وتستعد وزارة العمل ومديرياتها بالمحافظات خلال الأيام القليلة المقبلة لصرف اول منحة للعمالة غير المنتظمة لعام 2026 وذلك تزامنًا مع حلول بداية العام الجديد،حيث من المقرر أن يتم صرف منحة عيد الميلاد المجيد وذلك لتوفير الدعم اللازم للأسر في الوقت المناسب وتمكينها من تلبية احتياجاتها خلال هذه المناسبة.

 


زيادة قيمة منحة العمالة غير المنتظمة 

 

يذكر أنه تم زيادة قيمة منحة العمالة غير المنتظمة لتصل إلى 1500 جنيه وذلك في إطار الجهود الحكومية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين الظروف المعيشية للعمالة غير المنتظمة وضمان توفير الدعم المالي المستمر للفئات المستحقة

 


 

الجريدة الرسمية
