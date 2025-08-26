الأربعاء 27 أغسطس 2025
الهلال الأكثر تتويجا، سِجل أبطال الدوري السعودي قبل انطلاق الموسم الجديد

الهلال
الهلال

يترقب عشاق كرة القدم السعودية انطلاق دوري روشن في موسمه الجديد حيث تنطلق النسخة 17 من الدوري السعودي يوم الخميس المقبل.
 

سجل أبطال الدوري السعودي للمحترفين

‏وشهدت النسخ الـ17 السابقة من الدوري السعودي تتويج 6 أندية باللقب هي:

 الهلال «8 مرات» أعوام 2010  و 2011 و2017 و2018 و2020  و 2021، و2022 و2024.

 النصر«3 مرات» أعوام 2014 و2015 و2019.

 الاتحاد «3 مرات»  أعوام 2009  و 2023  و 2025 

الشباب مرة  عام 2012  

الفتح مرة عام 2013

 والأهلي مرة عام 2016 
 

وتنطلق منافسات الموسم الجديد من دوري روشن بمشاركة 18 فريقًا هم: الاتحاد، الهلال، النصر، القادسية، الأهلي، الشباب، الاتفاق، التعاون، الخلود، الفتح، الرياض، الخليج، الفيحاء، ضمك، الأخدود، نيوم، النجمة والحزم.

