الهلال الأكثر تتويجا، سِجل أبطال الدوري السعودي قبل انطلاق الموسم الجديد

يترقب عشاق كرة القدم السعودية انطلاق دوري روشن في موسمه الجديد حيث تنطلق النسخة 17 من الدوري السعودي يوم الخميس المقبل.



سجل أبطال الدوري السعودي للمحترفين

‏وشهدت النسخ الـ17 السابقة من الدوري السعودي تتويج 6 أندية باللقب هي:

الهلال «8 مرات» أعوام 2010 و 2011 و2017 و2018 و2020 و 2021، و2022 و2024.

النصر«3 مرات» أعوام 2014 و2015 و2019.

الاتحاد «3 مرات» أعوام 2009 و 2023 و 2025

الشباب مرة عام 2012

الفتح مرة عام 2013

والأهلي مرة عام 2016



وتنطلق منافسات الموسم الجديد من دوري روشن بمشاركة 18 فريقًا هم: الاتحاد، الهلال، النصر، القادسية، الأهلي، الشباب، الاتفاق، التعاون، الخلود، الفتح، الرياض، الخليج، الفيحاء، ضمك، الأخدود، نيوم، النجمة والحزم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.