السبت 30 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي

رونالدو، فيتو
رونالدو، فيتو

الدوري السعودي، أعلن فريقا النصر والتعاون، عن تشكيليهما استعدادا للمواجهة المقرر أن تجمع بينهما اليوم الجمعة، في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.

النصر السعودي يدخل اللقاء تحت ضغط جماهيري كبير بعد موسمه الماضي الخالي من البطولات.


تشكيل فريق النصر أمام التعاون

حراسة المرمى: العقيد.

خط الدفاع: نواف بوشل – محمد سيماكان – إينيجو مارتينيز – أيمن يحيى.

خط الوسط:  جابريل – مارسيلو بروزوفيتش – كينجسلي كومان – جواو فيليكس – ساديو ماني.

الهجوم: كريستيانو رونالدو.

تشكيل التعاون أمام النصر

تفوق النصر في تاريخ المواجهات أمام التعاون 

 وتمكن النصر من فرض سيطرته في السنوات الأخيرة على التعاون، بعدما حقق الفوز في 8 مباريات من أصل آخر 15 مواجهة بينهما في الدوري، مقابل 5 انتصارات فقط للتعاون وتعادلين. 

اللافت أن اللقاءين الأخيرين انتهيا بالتعادل، وهو السيناريو الذي لم يتكرر سوى مرتين في تاريخ الفريقين.
وبعد التعاون أحد أكثر الأندية التي تعاني أمام فرق العاصمة، حيث خسر أمام النصر في 18 مباراة دوري، ولا يتفوق عليه في هذا الرقم سوى الهلال بـ23 خسارة.

 كما اهتزت شباك التعاون بـ56 هدفًا من النصر، ليصبح العالمي ثالث أكثر فريق يسجل في مرمى سكري القصيم بعد الاتحاد (58 هدفًا) والهلال (57 هدفًا).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري روشن السعودي دوري روشن التعاون النصر النصر السعودي جيسوس

مواد متعلقة

الأهلي يفوز على الزهور 24-14 في دوري المحترفين لكرة اليد

الدوري السعودي، الهلال يتقدم على الرياض بثنائية في الشوط الأول

الأهلي يكتسح اتحاد بسيون 9-0 في الدوري الممتاز للسيدات

دوري المحترفين، عودة الجماهير لمدرجات بلدية المحلة بداية من مواجهة أبو قير

هدف وحيد وحالة طرد، سيراميكا يتقدم علي المقاولون العرب بهدف في الشوط الأول

بعد إصابات عضلية، بن رمضان وطاهر محمد جاهزان لمباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري

نتيجة مباراتي المنصورة والإنتاج الحربي وأسوان وبروكسي بدوري المحترفين

نونيز أساسيا، إنزاجي يعلن تشكيل الهلال ضد الرياض في الدوري السعودي

الأكثر قراءة

التقرير الطبي لسائح أمريكي بعد العثور على جثته داخل شقة بالدقي

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

بعد اهتزاز مستوى الفريق، قرار من الخطيب بشأن 4 نجوم منهم إمام عاشور ومصطفى شوبير

ارتفاع الصويا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الجمعة

ارتفاع الكندوز 36 جنيها والبتلو 25، قفزة في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

ميلان يتخطى ليتشي 2-0 ويحقق انتصاره الأول في الدوري الإيطالي

بعد ما فاق من الغيبوبة، سائق أوبر يروي تفاصيل مثيرة عن مصرع راكبة بصحبته على يد شابين وفتاتين بطريق الساحل

أول ظهور لأنغام بعد أزمتها الصحية في حفل كايروكي بالعلمين الجديدة (صور)

خدمات

المزيد

مع اقتراب إعدادها، ضوابط تشكيل القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب

8 حالات تؤدي إلى اتخاذ جزاءات ضد البنوك المخالفة وفقا للقانون

7 خدمات من قطاع الخزانة لعملاء البنك الزراعي

ارتفاع الصويا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع إثيوبيا.. الأهلي أمام بيراميدز.. ليفربول ضد آرسنال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 30 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 30 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 30 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads