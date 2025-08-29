السبت 30 أغسطس 2025
رياضة

الدوري السعودي، الهلال يتقدم على الرياض بثنائية في الشوط الأول

الهلال والرياض
الهلال والرياض

الدوري السعودي، تقدم الهلال السعودي على نظيره الرياض، بهدفين مقابل لا شيء في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما اليوم، في افتتاحية مشوار الفريقين ببطولة الدوري السعودي 2025-2026 في المباراة التي ستقام على ملعب المملكة آرينا.

وسجل هدفي التقدم لصالح فريق الهلال عن طريق  متعب الحربي في الدقيقة 22 ومالكوم في الدقيقة 3+45.

تشكيل الهلال أمام الرياض 

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: جواو كانسيلو - كاليدو كوليبالي - حسان تمبكتي - متعب الحربي

خط الوسط: روبين نيفيز - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - ناصر الدوسري

خط الهجوم: مالكوم - داروين نونيز - سالم الدوسري

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والرياض في الدوري السعودي 2026

ويمكنك مشاهدة مباراة الهلال والرياض بث مباشر اليوم، عن طريق شبكة قنوات Thmanyah، صاحبة حقوق بث مباريات الدوري السعودي، وبالتحديد قناة Thmanyah 1 HD.

وكلفت المعلق الرياضي عبدالله الحربي، بمهمة التعليق على أحداث مباراة الهلال والرياض في دوري روشن السعوي.

أسباب استبعاد الثنائي عن قائمة الهلال

ويدخل نادي الهلال السعودي موسمه الجديد في دوري روشن للمحترفين، قبل مواجهة فريق الرياض بقرار فني أثار الكثير من الجدل، حيث استبعد المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، الثنائي الهجومي ألكسندر ميتروفيتش وماركوس ليوناردو من قائمة الفريق في البطولة المحلية، مع الاكتفاء بالاعتماد عليهما في بطولة دوري أبطال آسيا “النخبة”.

جاء هذا القرار في ظل اللوائح الخاصة بتسجيل اللاعبين الأجانب في دوري روشن، بالإضافة إلى الخيارات التكتيكية التي فضلها إنزاجي لتوزيع عناصر الفريق بين البطولات المختلفة، فرغم أن الهلال يضم قائمة مليئة بالنجوم الأجانب في جميع المراكز، إلا أن الجهاز الفني اضطر لاتخاذ قرارات صعبة بشأن بعض الأسماء، وكان أبرزها استبعاد المهاجم الصربي ميتروفيتش والموهبة البرازيلية ماركوس ليوناردو.

ويعتبر غياب ألكسندر ميتروفيتش عن الدوري مفاجأة كبيرة، خاصة أنه كان من أبرز مهاجمي الفريق في الموسم الماضي منذ انتقاله من فولهام الإنجليزي، لكن إنزاجي قرر التركيز على دوري أبطال آسيا، حيث يحتاج الفريق لمهاجم بخبرته في المواجهات القارية الكبرى.

أما ماركوس ليوناردو، المهاجم الشاب القادم من الدوري البرازيلي، فلم يتمكن الهلال من قيده تحت بند “اللاعب تحت السن”، مما أدى إلى استبعاده من القائمة المحلية، ورغم أن جماهير “الزعيم” كانت تتطلع لرؤيته في مباريات الدوري، فإن إنزاجي فضل تأجيل مشاركته الرسمية إلى بطولة آسيا، حيث يسعى لاختبار إمكانياته في أجواء أكثر تنافسية.

ويدخل الهلال الموسم الجديد تحت ضغط جماهيري وإعلامي كبير، خاصة بعد خروجه خالي الوفاض في الموسم الماضي، حيث تضع إدارة النادي والمدرب إنزاجي بطولة دوري أبطال آسيا “النخبة” على رأس الأولويات، باعتبارها بوابة الهلال لاستعادة هيبته القارية، وهو ما يفسر التوجه نحو استثمار خبرة ميتروفيتش وحماس ليوناردو في هذه البطولة تحديدًا.

