الأهلي يفوز على الزهور 24-14 في دوري المحترفين لكرة اليد

فاز الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي على نظيره فريق الزهور، بنتيجة 24-14، في المباراة التي أقيمت على صالة الزهور، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري المحترفين.

مباراة الأهلي والزهور

شهد الشوط الأول ندية من الطرفين، ولكن نجح «رجال يد الأهلي» في إنهائه بنتيجة 9-5، وفي الشوط الثاني واصل الأهلي تفوقه وسيطرته بفضل خبرات اللاعبين، لينهي الشوط الثاني والمباراة بنتيجة 24-14.

وقام الإسباني ديفيد ديفيز، المدير الفني للفريق بتغيير عدد كبير من اللاعبين في المباراة لمشاركة جميع اللاعبين في بداية المشوار المحلي.

