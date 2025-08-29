السبت 30 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يفوز على الزهور 24-14 في دوري المحترفين لكرة اليد

يد الأهلي
يد الأهلي

فاز الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي على نظيره فريق الزهور، بنتيجة 24-14، في المباراة التي أقيمت على صالة الزهور، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري المحترفين.

مباراة الأهلي والزهور 

شهد الشوط الأول ندية من الطرفين، ولكن نجح «رجال يد الأهلي» في إنهائه بنتيجة 9-5، وفي الشوط الثاني واصل الأهلي تفوقه وسيطرته بفضل خبرات اللاعبين، لينهي الشوط الثاني والمباراة بنتيجة 24-14.

وقام الإسباني ديفيد ديفيز، المدير الفني للفريق بتغيير عدد كبير من اللاعبين في المباراة لمشاركة جميع اللاعبين في بداية المشوار المحلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري المحترفين كرة اليد الزهور الأهلي النادي الأهلي رجال يد الاهلي ديفيد ديفيز

مواد متعلقة

الدوري السعودي، الهلال يتقدم على الرياض بثنائية في الشوط الأول

الأهلي يكتسح اتحاد بسيون 9-0 في الدوري الممتاز للسيدات

دوري المحترفين، عودة الجماهير لمدرجات بلدية المحلة بداية من مواجهة أبو قير

هدف وحيد وحالة طرد، سيراميكا يتقدم علي المقاولون العرب بهدف في الشوط الأول

بعد إصابات عضلية، بن رمضان وطاهر محمد جاهزان لمباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري

نتيجة مباراتي المنصورة والإنتاج الحربي وأسوان وبروكسي بدوري المحترفين

نونيز أساسيا، إنزاجي يعلن تشكيل الهلال ضد الرياض في الدوري السعودي

مبابي يتصدر قائمة ريال مدريد لمواجهة مايوركا في الدوري الإسباني

الأكثر قراءة

التقرير الطبي لسائح أمريكي بعد العثور على جثته داخل شقة بالدقي

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

بعد اهتزاز مستوى الفريق، قرار من الخطيب بشأن 4 نجوم منهم إمام عاشور ومصطفى شوبير

ارتفاع الصويا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الجمعة

ارتفاع الكندوز 36 جنيها والبتلو 25، قفزة في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

ميلان يتخطى ليتشي 2-0 ويحقق انتصاره الأول في الدوري الإيطالي

بعد ما فاق من الغيبوبة، سائق أوبر يروي تفاصيل مثيرة عن مصرع راكبة بصحبته على يد شابين وفتاتين بطريق الساحل

أول ظهور لأنغام بعد أزمتها الصحية في حفل كايروكي بالعلمين الجديدة (صور)

خدمات

المزيد

مع اقتراب إعدادها، ضوابط تشكيل القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب

8 حالات تؤدي إلى اتخاذ جزاءات ضد البنوك المخالفة وفقا للقانون

7 خدمات من قطاع الخزانة لعملاء البنك الزراعي

ارتفاع الصويا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع إثيوبيا.. الأهلي أمام بيراميدز.. ليفربول ضد آرسنال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 30 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 30 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 30 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads