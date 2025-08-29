الجمعة 29 أغسطس 2025
رياضة

الإعلان عن قائمة غزل المحلة أمام الإسماعيلي بالدوري الممتاز

علاء عبد العال، فيتو
علاء عبد العال، فيتو

الدوري المصري، أعلن علاء عبد العال، مدرب فريق نادي غزل المحلة، قائمة فريقه لمواجهة نظيره الإسماعيلي ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة قوية أمام غزل المحلة في قمة جماهيرية نظرا لشعبية الفريقين يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة للدوري.

قائمة غزل المحلة أمام الإسماعيلي 

موعد مباراة الإسماعيلي ضد غزل المحلة 

 وتنطلق صافرة مباراة الإسماعيلي ضد غزل المحلة في تمام الساعة 9 مساء غد السبت باستاد هيئة قناة السويس، وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري للدوري.

وكانت إدارة المسابقات برابطة الأندية المحترفة قررت في وقت سابق، نقل مباراتي الإسماعيلي في الجولة الخامسة والسابعة إلى ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وذلك تلبية لطلب نادي الإسماعيلي.

وبناءً عليه سيخوض نادي الإسماعيلي مباراة غزل المحلة في الجولة الخامسة ومباراة الزمالك في الجولة السابعة على ستاد هيئة قناة السويس بدلا من استاد السلام.

وتنطلق منافسات الجولة الخامسة من  الدوري المصري الممتاز يوم الجمعة 29 أغسطس الجاري، وتنتهي يوم الأحد 31 أغسطس.

وتشهد الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري قمة منتظرة بين الأهلي ضد بيراميدز يوم السبت المقبل.

مواعيد الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري 

الجمعة 29 أغسطس 

المقاولون ضد سيراميكا كليوباترا - 6 مساء- ستاد المقاولون 

الاتحاد ضد إنبي - 9 مساء - ستاد الإسكندرية 

البنك الأهلي ضد طلائع الجيش - 9 مساء - ستاد السلام 

السبت 30 أغسطس 

الجونة ضد زد - 6 مساء - ستاد خالد بشارة 

الإسماعيلي ضد غزل المحلة - 9 مساء - ستاد هيئة قناة السويس 

الأهلي ضد بيراميدز - 9 مساء - ستاد السلام 

الأحد 31 أغسطس 

المصري ضد كهرباء الإسماعيلية - 6 مساء - ستاد ستاد السويس الجديد 

مودرن سبورت ضد حرس الحدود - 6 مساء -  ستاد هيئة قناة السويس

سموحة ضد بتروجت - 9 مساء - ستاد برج العرب 

وادي دجلة ضد الزمالك - 9 مساء - ستاد السلام 

فاركو - راحة 

قبل لقاء السبت.. تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز (إنفوجراف)

