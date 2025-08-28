البديل الأقرب لـ محمد علي بن رمضان حال غيابه أمام بيراميدز

تسيطر حالة من الغموض حول موقف التونسي محمد علي بن رمضان لاعب النادي الأهلي من مباراة الفريق أمام بيراميدز في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

وكان بن رمضان قد غاب عن مران الفريق الجماعي اليوم الخميس بعد شعوره بإجهاد في العضلة الخلفية، حيث خضع لتدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران، على أن يخضع لاختبار طبي غدا الجمعة لتحديد موقفه النهائي من اللقاء.

البديل الأقرب لـ بن رمضان

ويترقب الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبيرو نتيجة الاختبار الطبي لحسم مشاركة اللاعب من عدمها، وفي حال غيابه عن اللقاء، سيكون أحمد رضا البديل الأقرب لتعويض غياب بن رمضان أمام بيراميدز.

القيمة التسويقية للنادي الأهلي وبيراميدز

تبلغ القيمة التسويقية للأهلي 38.25 مليون يورو، ويعد أغلى لاعبي الأحمر في القيمة التسويقية هو تريزيجيه بمبلغ 5 ملايين يورو، ثمن يأتي خلفه إمام عاشور بمبلغ 4 ملايين يورو وزيزو بـ 3.5 مليون يورو.

فيما تساوى القيمة التسويقية لنادي بيراميدز 22.50 مليون يورو، حيث يعد أغلى لاعب للفريق السماوي هو البرازيلي إيفرتون بقيمة 2.80 مليون يورو، ثم يأتي خلفه فيستون ماييلي بقيمة 1.80 مليون يورو، ثم رمضان صبحي ومصطفى فتحي بنفس القيمة 1.50 مليون يورو.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

ويلتقي الأهلي ونظيره بيراميدز في التاسعة مساء السبت المقبل باستاد السلام في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري

تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلى وبيراميدز في الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وقررت رابطة الأندية المحترفة نقل مباراة بيراميدز أمام الأهلي في الدوري إلى استاد السلام بدلا من إقامتها على استاد القاهرة الدولي، نظرا لإجراء أعمال الصيانة بأرضية استاد القاهرة.

ترتيب الأهلي وبيراميدز في الدوري

ويحتل فريق الأهلي المركز السادس بجدول الدوري برصيد 5 نقاط وبنفس الرصيد يأتي بيراميدز في الترتيب العاشر.

