تشكيل سيدات الأهلي لمواجهة اتحاد بسيون في الدوري الممتاز

أعلن ديميتري لوبوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالأهلي، تشكيل الفريق لخوض مباراة اتحاد بسيون، التي تقام اليوم الجمعة، على ملعب النادي بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة الدوري الممتاز.

تشكيل سيدات الأهلي أمام اتحاد بسيون

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: مها الدمرداش.

خط الدفاع: نورا خالد وإيمان حسن ورودينا عبد الرسول وثريا أشرف.

خط الوسط: لولو نصر وحبيبة عمر ونور يوسف وحبيبة عصام وأشرقت عادل.

خط الهجوم: ميرسي أتوبرا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:‏ إسراء السقا وأسماء علي وسارة كرد وكاميليا الديب وهنا عثمان ونادين غازي ونادين محمد وميا داردن وسارة خالد.

ويقام الدوري بنظام المجموعة الواحدة من دورين ذهابًا وإيابًا، وتعد المشاركة الحالية هي الثانية لفريق الأهلي بعد موسم أول تواجد خلاله في المركز الثاني بجدول الترتيب، ونجح في التتويج بلقب كأس مصر.

الجهاز الفني لسيدات الأهلي

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات الأهلي كلًا من ديميتري لوبوف مديرًا فنيًا، وحكيمة بوستة مدربًا عامًا، وتامر الدسوقي مدربًا للحراس، وعبد اللطيف رضا محللًا للأداء، ويارا صفوت المدير الإداري، وإبراهيم حمدان إداري شؤون اللاعبين، وجينا حسين طبيب الفريق، وراندا ياسر وهايدي العشيري للعلاج الطبيعي، ومكسيم التنهوفن مدرب اللياقة البدنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.