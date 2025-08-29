الجمعة 29 أغسطس 2025
رياضة

موعد مباراتي البرتغال في تصفيات كأس العالم 2026

رونالدو
رونالدو

 أعلن روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، قائمة اللاعبين استعدادا لخوض مواجهتي أرمينيا والمجر في تصفيات كأس العالم 2026.

 

مواعيد مباراتي البرتغال في تصفيات كأس العالم 2026

ويستهل المنتخب البرتغالي مشواره في المجموعة السادسة بمواجهة أرمينيا يوم 6 سبتمبر المقبل في العاصمة يريفان عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت البرتغال، ثم يحل ضيفا على المجر في العاصمة بودابست يوم 9 من الشهر نفسه في السابعة وخمس وأربعين دقيقة مساءً. 

 

قائمة منتخب البرتغال لتصفيات كأس العالم

 حراسة المرمى: ديوجو كوستا (بورتو) – روي سيلفا (سبورتنج لشبونة) – جوزيه سا (وولفرهامبتون).

 

خط الدفاع: ديوجو دالوت (مانشستر يونايتد) – جواو كانسيلو (الهلال السعودي) – نونو مينديز (باريس سان جيرمان) – جونزالو إيناسيو (سبورتنج لشبونة) – روبن دياز (مانشستر سيتي) – أنطونيو سيلفا (بنفيكا) – ريناتو فيجا (فياريال).

 

خط الوسط: جواو بالينيا (توتنهام) – روبن نيفيش (الهلال السعودي) – جواو نيفيش (باريس سان جيرمان) – فيتينيا (باريس سان جيرمان) – برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) – بيدرو جونسالفيش (سبورتنج لشبونة) – برناردو سيلفا (مانشستر سيتي).

 

خط الهجوم: جواو فيليكس (النصر السعودي) – فرانشيسكو ترينكاو (سبورتنج لشبونة) – فرانشيسكو كونسيساو (يوفنتوس) – بيدرو نيتو (تشيلسي) – جونزالو راموس (باريس سان جيرمان) – كريستيانو رونالدو (النصر السعودي).

منتخب البرتغال البرتغال روبرتو مارتينيز النصر كريستيانو رونالدو رونالدو

