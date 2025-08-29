ديانج على رأس قائمة منتخب مالي لمواجهتي غانا وجزر القمر

أعلن توم سينتفيت، المدير الفني لـ منتخب مالي، قائمة فريقه لخوض مباراتي جزر القمر وغانا، ضمن منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويخوض منتخب مالي مباراته الأولى أمام جزر القمر يوم الخميس 4 سبتمبر، قبل أن يلتقي غانا يوم الإثنين 8 من الشهر ذاته، ضمن منافسات الجولتين السابعة والثامنة من المجموعة التاسعة للتصفيات.

قائمة منتخب مالي

وشهدت قائمة منتخب مالي تواجد نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أليو ديانج استعداد لخوض مواجهتي جزر القمر وغانا.

وجاء قائمة مالي كالتالي:

ويتواجد منتخب مالي في المجموعة التاسعة بجانب كل من غانا، جزر القمر، مدغشقر، إفريقيا الوسطى وتشاد.

ويحتل منتخب مالي المركز الرابع برصيد 9 نقاط، بعدما خاض 6 مباريات حقق خلالها انتصارين و3 تعادلات وتلقى خسارة واحدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.