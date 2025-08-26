الزمالك بالصدارة، ترتيب فرق الدوري المصري بنهاية الجولة الرابعة

ترتيب الدوري المصري، انفرد الزمالك بصدارة جدول الدوري المصري الممتاز بعد فوزه أمام فاركو 1-0 في ختام الجولة الرابعة من المسابقة.

وشهدت الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري تعادل الأهلي مع غزل المحلة 0-0، وخسارة بيراميدز أمام مودرن سبورت 2-1، وتعادل الاتحاد مع البنك الأهلي 0-0، وإنبي مع الجونة 0-0، وفوز بتروجت أمام المقاولون 1-0، وفوز الاسماعيلي أمام الجيش 1-0، وفوز وادي دجلة أمام زد 2-1، وفوز سموحة علي كهرباء الاسماعيلية 2-1، وتعادل المصري مع حرس الحدود 1-1، وفوز الزمالك أمام فاركو 1-0.

ترتيب الدوري المصري 2025

1- الزمالك 10 نقاط

2- المصري 8 نقاط

3- بتروجيت 8 نقاط

4- مودرن سبورت 7 نقاط

5- سموحة 6 نقاط

6- الأهلي 5 نقاط

7- زد 5 نقاط

8- الحدود 5 نقاط

9- الجونة 5 نقاط

10- بيراميدز 5 نقاط

11- إنبي 5 نقاط

12- سيراميكا كليوباترا 4 نقاط

13- غزل المحلة 4 نقاط

14- وادي دجلة 4 نقاط

15- الاسماعيلي 4 نقاط

16- الاتحاد 4 نقاط

17- الجيش 4 نقاط

18- البنك الأهلي 3 نقاط

19- كهرباء الاسماعيلية نقطتان

20- المقاولون العرب نقطتان

21- فاركو نقطة واحدة



مشاركة 21 فريقًا بالدور المصري

وتشهد النسخة الحالية من الدوري المصري مشاركة 21 فريقًا، وذلك بعد قرار إلغاء الهبوط الموسم الماضي، مع صعود 3 أندية من القسم الثاني لتنضم إلى 18 ناديًا بدوري الأضواء.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

ومن المقرر أن يتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى علي لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلي البطولات الأفريقية فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى علي تفادي الهبوط إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

