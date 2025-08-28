الخميس 28 أغسطس 2025
رياضة

كشف حساب كريم فؤاد مع الأهلي بعد اقترابه من تجديد عقده

كريم فؤاد
كريم فؤاد

اقترب كريم فؤاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تجديد عقده مع الفريق الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري لمدة 3 سنوات مقبلة بعد توصله لاتفاق بشأن كافة التفاصيل مع مسئولو النادي الأهلي

كشف حساب كريم فؤاد مع الأهلي

وشارك كريم فؤاد مع الأهلي منذ انضمامه للفريق وفقا لموقع ترانسفير ماركت، في 90 مباراة سجل خلالها 7 أهداف، ونجح في صناعة 10 آخرين، وفاز مع الأهلي بالدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا وكأس مصر والسوبر المصري مرتين، كما حقق لقب السوبر الإفريقي في مناسبة وحيدة.

الأهلي يواصل تدريباته استعداد لمواجهة بيراميدز 

وعلى صعيد آخر، واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الخميس، استعداداته لمباراة بيراميدز المقرر لها بعد غد السبت.

وخاض الفريق مران قوي صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وشهد المران محاضرة فنية مطولة من الإسباني خوسيه ريبييرو المدير الفني للأهلي، مع لاعبيه من أجل تجهيز الجميع لمواجهة بيراميدز. 

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري 

ويلتقي الأهلي نظيره بيراميدز في التاسعة مساء السبت المقبل باستاد السلام في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري

تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلى وبيراميدز في الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

النادي الأهلي كريم فؤاد الأهلي بيراميدز الدوري المصري

