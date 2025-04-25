فوائد الفستق، يحسن حركة الأمعاء وينقص الوزن ويعزز صحة القلب

فوائد الفستق، الفستق من المكسرات الفاخرة والشهيرة التي لها مذاق لا يقاوم ولون مميز ويستخدم في صناعة الحلوى وكذلك في الطهي وله عشاق كثيرون.

وفوائد الفستق، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والدهون الصحية والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الفستق من أشهر أنواع المكسرات وأكثرها استهلاكا حول العالم، ليس فقط لطعمه اللذيذ ونكهته الفريدة، بل لما يحتوي عليه من فوائد صحية وعناصر غذائية تجعل منه إضافة مثالية للنظام الغذائي اليومي، وينتمي الفستق إلى عائلة الكاجو، ويُزرع بشكل رئيسي في بلدان مثل إيران، الولايات المتحدة، تركيا، وسوريا.

القيمة الغذائية للفستق

وأضاف السيد، أن الفستق يحتوي على مجموعة غنية من العناصر الغذائية، من أبرزها:

البروتينات

الألياف الغذائية

الدهون الصحية (وخاصة الأحماض الدهنية غير المشبعة)

فيتامينات مثل فيتامين B6 وE

معادن مثل البوتاسيوم، المغنيسيوم، الفوسفور، والحديد

مضادات الأكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين

فوائد الفستق

فوائد الفستق للصحة

وتابع، أن من فوائد الفستق التي تدفعنا لتناوله:

يساهم الفستق في تقليل نسبة الكوليسترول الضار، وزيادة نسبة الكوليسترول الجيد، مما يحسن من صحة الأوعية الدموية ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، كما أن مضادات الأكسدة والأحماض الدهنية الموجودة فيه تلعب دور في حماية القلب من الالتهابات.

على الرغم من أن الفستق يحتوي على نسبة عالية من الدهون، إلا أنه يعتبر مفيد في برامج إنقاص الوزن بسبب احتوائه على الألياف والبروتين، مما يعزز الشعور بالشبع لفترة أطول ويقلل من الحاجة لتناول الطعام بكثرة.

تُسهم الألياف الموجودة في الفستق في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، إذ تساعد في تحسين حركة الأمعاء ومنع الإمساك، كما تدعم نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء.

يمتلك الفستق مؤشر جلايسيميا منخفضًا، ما يعني أنه لا يرفع مستويات السكر في الدم بسرعة، مما يجعله خيار جيدًا لمرضى السكري، كما أن محتواه من البروتين والألياف والدهون الصحية يساهم في تحسين التحكم في نسبة الجلوكوز.

يحتوي الفستق على مضادات أكسدة مهمة مثل اللوتين والزياكسانثين، وهما مركبان يساعدان في حماية العين من الأضرار الناتجة عن الأشعة فوق البنفسجية وتقليل خطر الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالتقدم في السن.

يُعد فيتامين B6 الموجود بوفرة في الفستق ضروريًا لعمل الجهاز العصبي بشكل صحيح، فهو يساهم في تكوين النواقل العصبية مثل السيروتونين والميلاتونين، التي تنظم المزاج والنوم.

تساعد مضادات الأكسدة، لا سيما فيتامين E، في حماية البشرة من الشيخوخة المبكرة، كما أن الدهون الصحية تُبقي البشرة رطبة ومرنة.

طرق تناول الفستق

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، أنه يمكن الاستفادة من الفستق بطرق متعددة، مثل:

تناوله كوجبة خفيفة بمفرده

إضافته إلى السلطات أو أطباق الحبوب

استخدامه في الحلويات الشرقية مثل البقلاوة والمعمول

خلطه مع الزبادي أو اللبن

تحضيره كزبدة الفستق الصحية

محاذير تناول الفستق

واضاف السيد، أنه يجب تناوله باعتدال، لأن الإفراط فيه قد يؤدي إلى زيادة الوزن بسبب السعرات الحرارية العالية، وقد يسبب الحساسية لبعض الأشخاص، ويُنصح باختيار الفستق غير المملح لتفادي استهلاك كميات زائدة من الصوديوم.

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