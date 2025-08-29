الجمعة 29 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ أسيوط: صرف تعويضات لـ 259 أسرة من أهالي مساكن الإيواء بعرب المدابغ

تسليم التعويضات لأهالي
تسليم التعويضات لأهالي مساكن الإيواء بأسيوط،فيتو

أكد اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، أن الدولة تواصل جهودها الجادة في تحسين جودة حياة المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع المعاناة عن الأهالي وتوفير سكن آمن وكريم يليق بالإنسان المصري.

تسليم الدفعة الرابعة من التعويضات المالية لـ42 أسرة

وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم تسليم الدفعة الرابعة من التعويضات المالية لـ42 أسرة من سكان العمارة الرابعة بمساكن الإيواء بعرب المدابغ بحي غرب مدينة أسيوط، وذلك بعد أن جرى تصنيف هذه المباني كمنشآت تمثل خطورة داهمة على حياة قاطنيها.

259 أسرة مستفيدة من صرف تعويضات مساكن الإيواء 

وأضاف محافظ أسيوط أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لمراحل صرف التعويضات السابقة، حيث تم تسليم الدفعة الأولى لـ 70 أسرة، ثم الدفعة الثانية لـ 75 أسرة، والدفعة الثالثة لـ 72 أسرة، ليصل إجمالي المستفيدين حتى الآن إلى 259 أسرة، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع مع صندوق التنمية الحضرية.

توفير حياة كريمة ولائقة للأهالي

وأشار محافظ أسيوط إلى أن مشروع التطوير يستهدف توفير حياة كريمة ولائقة للأهالي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن الدولة حريصة على القضاء على المناطق غير الآمنة واستبدالها بمساكن حديثة تليق بالمواطن المصري.

تسليم الدفعة الثالثة من تعويضات أهالي مساكن الإيواء بالمدابغ في أسيوط

محافظ أسيوط يسلم أهالي عرب المدابغ تعويضات مالية ضمن تطوير المناطق غير الآمنة (صور)

واختتم اللواء هشام أبوالنصر تصريحاته، مؤكدًا أن محافظة أسيوط بكامل أجهزتها ستظل سندًا لأهاليها، وبخاصة الفئات الأولى بالرعاية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحقيق التنمية المنشودة ورفع مستوى معيشة المواطنين في أسيوط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط التعويضات العدالة الاجتماعية اللواء دكتور هشام أبوالنصر اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط المناطق غير الأمنة توفير حياة كريمة حياة كريمة رؤية مصر 2030 رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة صرف التعويضات محافظة اسيوط محافظ أسيوط مدينة أسيوط

مواد متعلقة

صحة وتضامن أسيوط يناقشان برنامجي "مودة" و"2 كفاية" وفحوصات ذوي الهمم

إطلاق مبادرة "الكشف المجاني" لكبار السن المترددين على المساجد بأسيوط

مستشفيات جامعة أسيوط تنظم ملتقى السلامة والصحة المهنية

محافظ أسيوط يشهد تسليم 50 كرسيا متحركا بعد إعادة صيانتها وتأهيلها

بمناسبة إجازة المولد النبوي، تعديل مواعيد الكشف الطبي لطلاب الفنون الجميلة والحاسبات بأسيوط

قافلة صحة أسيوط تفحص 1098 مواطن بقرية البلايزة

جامعة أسيوط تستقبل أمين مساعد شئون الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية لتعزيز التعاون

"باب أمل 3"، تسليم 126 رأس أغنام عشار لصغار المربين بقرية الحمام بأسيوط

الأكثر قراءة

مفاجأة، وزير الثقافة: ليست لدي معلومات عن عودة رانيا يحيى لأكاديمية روما

ارتفاع الدقيق والسكر والشاي، أسعار السلع الغذائية في الأسواق

إيقاف حكمي الساحة والفيديو في لقاء الزمالك وفاركو، فيتو تكشف الأسباب

بعد حالة الجدل، فيتو تنفرد بكشف سر اختيار الإسباني روخاس لإدارة قمة الأهلي وبيراميدز

وُلِد الهُدى (الحلقة السادسة)، علاقة رسول الله بزوجاته "خيركم خيركم لأهله"

قوة العلاقات المصرية الإماراتية ودعم لبنان يتصدران رسائل السيسي الأسبوعية

تركيا تقطع علاقاتها الاقتصادية بالكامل مع إسرائيل وتغلق مجالها الجوي أمام طائراتها

بعد مد الفترة أسبوعين، التفاصيل الكاملة للتقديم على شقق سكن لكل المصريين 7

خدمات

المزيد

حبس وغرامة، عقوبة إنفاق أموال الهيئات الشبابية في غير غرضها وفقا للقانون

سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025

سعر السكر اليوم 29 - 8 - 2025 في الأسواق

سعر الألومنيوم اليوم الجمعة 29-8-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل لقاء السبت.. تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وُلِد الهُدى (الحلقة السادسة)، علاقة رسول الله بزوجاته "خيركم خيركم لأهله"

ما سبب عجز قوم عاد عن إيذاء نبي الله هود؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير رؤية الدم في المنام وعلاقتها بارتكاب الذنوب والمعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads