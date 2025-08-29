محافظ أسيوط: صرف تعويضات لـ 259 أسرة من أهالي مساكن الإيواء بعرب المدابغ

أكد اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، أن الدولة تواصل جهودها الجادة في تحسين جودة حياة المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع المعاناة عن الأهالي وتوفير سكن آمن وكريم يليق بالإنسان المصري.

تسليم الدفعة الرابعة من التعويضات المالية لـ42 أسرة

وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم تسليم الدفعة الرابعة من التعويضات المالية لـ42 أسرة من سكان العمارة الرابعة بمساكن الإيواء بعرب المدابغ بحي غرب مدينة أسيوط، وذلك بعد أن جرى تصنيف هذه المباني كمنشآت تمثل خطورة داهمة على حياة قاطنيها.

259 أسرة مستفيدة من صرف تعويضات مساكن الإيواء

وأضاف محافظ أسيوط أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لمراحل صرف التعويضات السابقة، حيث تم تسليم الدفعة الأولى لـ 70 أسرة، ثم الدفعة الثانية لـ 75 أسرة، والدفعة الثالثة لـ 72 أسرة، ليصل إجمالي المستفيدين حتى الآن إلى 259 أسرة، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع مع صندوق التنمية الحضرية.

توفير حياة كريمة ولائقة للأهالي

وأشار محافظ أسيوط إلى أن مشروع التطوير يستهدف توفير حياة كريمة ولائقة للأهالي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن الدولة حريصة على القضاء على المناطق غير الآمنة واستبدالها بمساكن حديثة تليق بالمواطن المصري.

واختتم اللواء هشام أبوالنصر تصريحاته، مؤكدًا أن محافظة أسيوط بكامل أجهزتها ستظل سندًا لأهاليها، وبخاصة الفئات الأولى بالرعاية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحقيق التنمية المنشودة ورفع مستوى معيشة المواطنين في أسيوط.

