محافظ أسيوط يتفقد أعمال رفع كفاءة شبكة الكهرباء بالديوان العام

كبائن كهرباء ديوان
كبائن كهرباء ديوان محافظة أسيوط، فيتو

أجرى اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لمتابعة سير العمل بمشروع رفع كفاءة القدرات الكهربائية بديوان عام المحافظة ودار الضيافة الملحقة به، وذلك في إطار خطة شاملة لتحديث البنية التحتية للمباني الحكومية وضمان استمرارية تقديم الخدمات الإدارية وفق أعلى معايير الجودة الفنية.

 

ورافق محافظ أسيوط خلال الجولة المهندس محسن محمود، رئيس قطاع توزيع كهرباء جنوب أسيوط، والمهندس عصام عبد الظاهر، وكيل وزارة الإسكان، إلى جانب عدد من مسؤولي الشركة المنفذة والجهات المعنية.

إنشاء أربع غرف تضم أربعة محولات كهربائية جديدة

واستمع محافظ أسيوط إلى شرح تفصيلي من رئيس قطاع الكهرباء، الذي أوضح أن المشروع يتضمن إنشاء أربع غرف تضم أربعة محولات كهربائية جديدة بإجمالي قدرة 2.5 ميجاوات، بما يساهم في دعم الأحمال الكهربائية لمباني الديوان ودار الضيافة، وضمان استقرار التيار الكهربائي داخلها وفي محيطها.

كما تفقد محافظ أسيوط غرف المحولات الجاري تنفيذها، مشددًا على أهمية الالتزام بمعايير الجودة في التنفيذ، بما يحقق كفاءة أعلى في تشغيل المرافق الحيوية التابعة للمحافظة.

محافظ أسيوط يتفقد مجمع صناعات الرمان باستثمارات 600 مليون جنيه (صور)

محافظ أسيوط يتابع أعمال رصف الطرق ضمن الخطة الاستثمارية 2025/ 2026

وأكد محافظ أسيوط أن هذه الأعمال تأتي ضمن جهود الدولة لتطوير البنية التحتية للمباني الحكومية، بما ينعكس إيجابًا على انتظام العمل الإداري وسرعة إنجاز المهام والخدمات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة. كما أشار إلى دعمه المستمر لكافة المشروعات التي تستهدف رفع كفاءة المؤسسات الحكومية وتوفير بيئة عمل أكثر فاعلية.

