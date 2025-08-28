إطلاق مبادرة "الكشف المجاني" لكبار السن المترددين على المساجد بأسيوط

عقد الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة أسيوط، اليوم الخميس، لقاء مع الدكتور عيد علي خليفة، وكيل وزارة الأوقاف، في حضور كلا من: المعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارة المتابعة، وحسني رجب الطويل مدير العلاقات العامة بمديرية الصحة.

حيث قدّم الدكتور محمد زين الدين حافظ، التهنئة للدكتور عيد علي خليفة، بمناسبة صدور قرار تكليفه مديرًا عامًا للإدارة العامة لشئون الدعوة والبر والأوقاف بأسيوط، متمنين له دوام التوفيق والسداد في أداء رسالته الدعوية والمجتمعية.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من المبادرات والبروتوكولات المشتركة بين المديريتين، والتي تهدف إلى مدّ جسور متينة بين رسالة المنبر ورسالة الطب، وتعزيز التعاون بين الأطباء والأئمة في نشر الوعي الصحي والديني بين المواطنين، من خلال الندوات المشتركة، والبرامج التثقيفية، والأنشطة الميدانية التي تسهم في بناء مجتمع واعٍ قادر على مواجهة التحديات الصحية والفكرية.

مبادرة تستهدف كبار السن المترددين على مساجد أسيوط

وفي هذا السياق، تم إطلاق مبادرة تستهدف كبار السن المترددين على مساجد أسيوط، ولا سيما ممن يعانون من أمراض مزمنة أو احتياجات صحية خاصة، حيث خصصت مديرية الصحة فرقًا طبية لتوقيع الكشف الطبي المجاني، وتقديم الخدمات الصحية والإرشادات العلاجية اللازمة، وذلك في بيئة آمنة يسودها الاهتمام والرعاية.

من جانبها، تولّت مديرية أوقاف أسيوط التنسيق الكامل عبر الأئمة وخطباء المساجد للإعلان عن المبادرة وتشجيع كبار السن على الاستفادة منها، في صورة تجسد تكامل الدور الدعوي مع الدور الطبي لخدمة المجتمع.

و جاءت هذه المبادرة لتؤكد أهدافًا سامية تتمثل في تخفيف الأعباء الصحية عن كبار السن، ورفع مستوى الوعي الصحي والديني من خلال الدمج بين التوجيه الدعوي والإرشاد الطبي، وتعزيز قيم التكافل والرعاية داخل المجتمع.

من جانبه رحب الدكتور عيد علي خليفة بهذه المبادرات، مؤكدا أنها تمثل نموذجًا راقيًا للتكامل بين المؤسسات الوطنية، مشددًا على أن تلاقي رسالة المنبر مع رسالة الطب يعكس وحدة الهدف في خدمة الإنسان؛ صحةً وعقيدةً، جسدًا وروحًا ومشيرًا إلى أن مشاركة الأئمة مع الأطباء في حملات التوعية والبرامج المجتمعية يرسخ قيم التعاون والتكافل، ويعزز من جهود الدولة في حماية المواطن ورفع مستوى وعيه.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار عقد اللقاءات التنسيقية وتفعيل المزيد من البرامج المشتركة التي تخدم مواطنين محافظة أسيوط، وتؤكد على الدور الحضاري لكل من وزارة الأوقاف ووزارة الصحة في بناء مجتمع متوازن تسوده الرحمة والرعاية، ويجد فيه المواطن الطمأنينة لصحته وجسده وروحه.

