ضبط 363 كيلو لحوم فاسدة في حملة تموينية على مطاعم أسيوط

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار الحملات التموينية والرقابية المكثفة على الأسواق والمحال والمطاعم، للتأكد من جودة السلع الغذائية المعروضة وحماية صحة المواطنين من أي مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضح محافظ أسيوط، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، بقيادة المهندس خالد محمد أحمد، وكيل الوزارة، وبالتنسيق مع الرقابة التجارية بالمديرية وإدارة تموين أبنوب والطب البيطري والصحة، شنت حملة تموينية موسعة استهدفت عددًا من المطاعم بمدينة أبنوب.

تحرير جنح لمطاعم لحيازتها لحومًا ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير 4 محاضر جنح لمطاعم لحيازتها وعرضها لحومًا ودواجن وكبدة ومصنعات لحوم ودواجن ولحوم مفرومة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم ضبط والتحفظ على 363 كجم من اللحوم والدواجن والمصنعات غير الصالحة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد اللواء هشام أبوالنصر على أن هذه الحملات تأتي في إطار الخطة الشاملة لمحافظة أسيوط لمتابعة الأسواق والتصدي بكل حزم لأي مخالفات تمس صحة المواطن أو سلامة الغذاء، لافتًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع مديرية التموين والجهات الرقابية لن تتهاون في تطبيق القانون على المخالفين.

ودعت محافظة أسيوط المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى عبر الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة على الرقم (114) أو أرقام (088/2135858) و(088/2135727)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) أو عبر موقعها الإلكتروني www.shakwa.eg.

