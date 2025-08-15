الجمعة 15 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط 363 كيلو لحوم فاسدة في حملة تموينية على مطاعم أسيوط

حملة تموينية على
حملة تموينية على مطاعم أسيوط،فيتو

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار الحملات التموينية والرقابية المكثفة على الأسواق والمحال والمطاعم، للتأكد من جودة السلع الغذائية المعروضة وحماية صحة المواطنين من أي مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضح محافظ أسيوط، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، بقيادة المهندس خالد محمد أحمد، وكيل الوزارة، وبالتنسيق مع الرقابة التجارية بالمديرية وإدارة تموين أبنوب والطب البيطري والصحة، شنت حملة تموينية موسعة استهدفت عددًا من المطاعم بمدينة أبنوب.

تحرير جنح لمطاعم لحيازتها لحومًا ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير 4 محاضر جنح لمطاعم لحيازتها وعرضها لحومًا ودواجن وكبدة ومصنعات لحوم ودواجن ولحوم مفرومة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم ضبط والتحفظ على 363 كجم من اللحوم والدواجن والمصنعات غير الصالحة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد اللواء هشام أبوالنصر على أن هذه الحملات تأتي في إطار الخطة الشاملة لمحافظة أسيوط لمتابعة الأسواق والتصدي بكل حزم لأي مخالفات تمس صحة المواطن أو سلامة الغذاء، لافتًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع مديرية التموين والجهات الرقابية لن تتهاون في تطبيق القانون على المخالفين.

تحرير 564 محضرا في حملة تموينية لضبط الأسواق بأسيوط

ضبط 672 كجم زيت طعام مجهول المصدر بحملة تموينية في أسيوط

ودعت محافظة أسيوط المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى عبر الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة على الرقم (114) أو أرقام (088/2135858) و(088/2135727)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) أو عبر موقعها الإلكتروني www.shakwa.eg.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدارة تموين أسيوط الاسواق والمحال التموين والتجارة الداخلية الحملات التموينية الشكاوى الحكومية الموحدة اللحوم والدواجن اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اللواء هشام ابو النصر غير صالحة للاستهلاك الادمي محافظ أسيوط محافظة اسيوط منظومة الشكاوي الحكومية منظومة الشكاوي

مواد متعلقة

إزالة 31 حالة تعد ضمن المرحلة الأولى من الموجة 27 بأسيوط

محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه البورة ويوجه بتحليل عينات لمتابعة الجودة

حاسبات أسيوط تفتح باب القبول في الدبلومات المهنية لتكنولوجيا المعلومات

تنفيذي أسيوط: إنشاء محال لدعم عمال النظافة بإيراداتها

محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه كوم بوها بعد رفع كفاءتها لضخ المياه بقرى منفلوط

محافظ أسيوط يوجه بعلاج رضيعة تعاني من مشكلة في شريان الذراع

أكتوبر، إعلان نتائج مسابقة أفضل كلية صديقة للبيئة بجامعة أسيوط

تعليم أسيوط: استمرار أعمال التشجير والصيانة بـ 11 إدارة تعليمية

الأكثر قراءة

8 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

وداع "قاسٍ" للموجة الحارة، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

انخفاض في أسعار البيض اليوم الجمعة ببورصة الدواجن

أخبار مصر: تصريح مقلق عن صحة أنغام، زيارة وشيكة لترامب إلى إسرائيل وفصائل فلسطينية تستنجد بمصر، ارتفاع كبير في أسعار الزيت

توقعات بسقوط أمطار رعدية على هذه المناطق اليوم

انخفاض البيضاء واشتعال البلدي، سعر الفراخ اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025

موعد مباراة ليفربول وبورنموث بالدوري الإنجليزي

هل يجوز إقامة صلاة الجمعة في الزوايا؟ الإفتاء ترد

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز اليوم الجمعة بالأسواق المحلية

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

موقع تقليل الاغتراب، خطوات التسجيل وضوابط التحويل بين الكليات

تعرف على سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

نشرة حوادث الأسبوع.. بدأت بسارة خليفة وياسمين اللي طلعت راجل.. وانتهت بمطاردة فتيات طريق الواحات (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز إقامة صلاة الجمعة في الزوايا؟ الإفتاء ترد

تفسير رؤية الفيضان في المنام وعلاقتها وبالتخلص من الضيق والكروب

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح مظاهر تمهيد الله الحياة للإنسان

المزيد
الجريدة الرسمية
ads