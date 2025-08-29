الجمعة 29 أغسطس 2025
محافظات

3 قرارات عاجلة من محافظ أسيوط بشأن منزل كوم أبوشيل المنهار

انهيار منزل بأسيوط،
انهيار منزل بأسيوط، فيتو

لقى شخصان مصرعهما بينما أصيب 3 آخرون في انهيار منزل من 3 طوابق بقرية كوم أبو شيل التابعة لمركز أبنوب بأسيوط.

وقع الحادث صباح اليوم الجمعة، وتم التحفظ على الجثث تحت تصرف النيابة وجار  اتخاذ الإجراءات اللازمة. 

محافظ أسيوط يتابع حادث انهيار منزل 

وفي هذا السياق، تابع اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، حادث انهيار المنزل الذي وقع بقرية كوم أبو شيل التابعة لمركز أبنوب شرق الترعة بجوار المدرسة الإعدادية، والذي أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، موجها بتعليمات عاجلة بشأن المنزل المنهار.

محافظة أسيوط تتلقى بلاغ بالحادث 

فور تلقي غرفة الأزمات والعمليات بمحافظة أسيوط البلاغ، أصدر المحافظ 3 قرارات عاجلة أولها بالدفع بسيارات الإسعاف والحماية المدنية، وفصل المرافق حفاظًا على الأرواح، مع تكليف فرق الإنقاذ السريع باتخاذ ما يلزم من إجراءات تأمين للمنطقة.

صرف تعويضات عاجلة لأسر ضحايا المنزل المنهار 

ووجه محافظ أسيوط، وكيل وزارة الصحة بتقديم الرعاية الطبية الكاملة للمصابين بالمستشفى، كما كلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة التدخل بفرق الإغاثة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأسر المتضررة وصرف التعويضات العاجلة.

انتقل إلى موقع الحادث خالد عبدالرؤوف، السكرتير العام المساعد، ومصطفى علي، رئيس مركز أبنوب، لمتابعة أعمال الإنقاذ ورفع الأنقاض والتنسيق مع الجهات المعنية لاحتواء تداعيات الحادث.

بعد 5 ساعات من البحث الشاق، انتشال جثة طفلة وإصابة 7 آخرين في انهيار عقار أسيوط، وقرارات عاجلة من المحافظ (صور)

3 قرارات عاجلة لمحافظ أسيوط بشأن انهيار منزل الشادر المنكوب

وأعرب محافظ أسيوط، عن خالص تعازيه لأسر المتوفين، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، ووجه بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة موقع الحادث وبيان أسباب الانهيار، وفحص المنازل المجاورة للتأكد من سلامتها حرصًا على حياة المواطنين، مع استمرار المتابعة الميدانية لحين الانتهاء من كافة الأعمال والإجراءات اللازمة.

