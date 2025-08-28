الخميس 28 أغسطس 2025
محافظ أسيوط يشهد تسليم 50 كرسيا متحركا بعد إعادة صيانتها وتأهيلها

شهد اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، مراسم تسليم 50 كرسيًّا متحركًا بعد إعادة تأهيلها ضمن مبادرة صيانة وإعادة استخدام الكراسي المتحركة والأسرة الطبية المقرر تكهينها، وذلك بديوان عام المحافظة، بدعم من مؤسسات المجتمع المدني.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة استراتيجية تتبناها محافظة أسيوط لدعم المنظومة الصحية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يتماشى مع توجهات الدولة لترشيد الإنفاق وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وحضر الفعالية الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور أحمد سيد، وكيل المديرية للطب الوقائي، والشيماء عبد المعطي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، وعبير عبد الغني، مدير وحدة ذوي الإعاقة بالمحافظة، وفتحي صلاح عامر، مسؤول مصنع الأطراف الصناعية بالمركز الشامل للتأهيل.

مراحل إعادة التأهيل التي خضعت لها الكراسي

وخلال جولته بالمعرض المصاحب، استمع محافظ أسيوط إلى شرح تفصيلي حول مراحل إعادة التأهيل التي خضعت لها الكراسي، والتي كانت معدة للتكهين قبل أن يعاد تشغيلها باستخدام تقنيات محلية متطورة، حيث جرى إصلاحها وفق أعلى المواصفات الفنية لضمان سلامة وأمان استخدامها قبل تسليمها لمديرية الصحة.

محافظ أسيوط يتسلم شحنة كراسي كهربائية وأدوية لدعم المستشفيات (صور)

محافظ أسيوط يشهد تسليم 30 جهازا كهربائيا للعرائس اليتيمات (صور)

وأكد محافظ أسيوط أهمية استمرار التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في تنفيذ مبادرات تنموية مستدامة، تحقق مردودًا مباشرًا على تحسين جودة حياة المواطنين، مشددًا على ضرورة الإسراع في توزيع الكراسي المتحركة على المستشفيات الحكومية لتعزيز كفاءة الخدمات الصحية المقدمة لأهالي المحافظة.

