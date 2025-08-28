مستشفيات جامعة أسيوط تنظم ملتقى السلامة والصحة المهنية

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أهمية تكثيف الملتقيات والندوات التوعوية بمختلف المؤسسات والهيئات، لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتطبيق معاييرها، بما يضمن بيئة عمل آمنة تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وحماية حقوق العاملين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية العمل بأسيوط برئاسة الدكتور حازم علي حسن، نظمت من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية ووحدة التوعية والإعلام ومكتب غرب أسيوط، ملتقى للسلامة والصحة المهنية بمستشفيات جامعة أسيوط، بمشاركة مفتشي السلامة بالإدارة والمكاتب التابعة لها.

ملتقى للعاملين بـ 11 مستشفى جامعيا رئيسيا بأسيوط

وشهد الملتقى حضور الدكتور خالد عبد العزيز، مدير المستشفى الجامعي الرئيسي، والدكتور محمد محمود، المستشار البيئي للمستشفى، والدكتورة إحسان علي حسن، مديرة الإدارة المركزية للشؤون الطبية والعلاجية، إلى جانب 75 من مسؤولي السلامة والعاملين بـ11 مستشفى جامعيا رئيسيا بجامعة أسيوط.

وتضمن برنامج الملتقى بمستشفيات أسيوط، الذي قدمته آمنة شعبان، عددًا من المحاضرات المتخصصة، ألقاها كل من، خالد مرغني مدير إدارة السلامة بأسيوط، وأشرف يوسف مدير مكتب السلامة بغرب أسيوط، وصفاء مصطفى أخصائي السلامة بالمكتب، والدكتور محمد محمود استشاري البيئة بالمستشفى.

وتناولت المحاضرات مستجدات قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وخطط الطوارئ، وآليات تقييم المخاطر، وإجراءات تصاريح العمل داخل المستشفيات، إضافة إلى التعريف بالمخاطر المحتملة في بيئة العمل وسبل الحد منها.

وشدد محافظ أسيوط على أهمية استمرار التنسيق وتبادل الخبرات بين مديرية العمل والمستشفيات الجامعية وكافة المؤسسات، لتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا السلامة المهنية، وخلق بيئة عمل آمنة تضمن سلامة العاملين وتحافظ على حقوقهم.

