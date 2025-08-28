الخميس 28 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مستشفيات جامعة أسيوط تنظم ملتقى السلامة والصحة المهنية

ملتقى السلامة والصحة
ملتقى السلامة والصحة المهنية بمحافظة أسيوط، فيتو

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أهمية تكثيف الملتقيات والندوات التوعوية بمختلف المؤسسات والهيئات، لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتطبيق معاييرها، بما يضمن بيئة عمل آمنة تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وحماية حقوق العاملين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية العمل بأسيوط برئاسة الدكتور حازم علي حسن، نظمت من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية ووحدة التوعية والإعلام ومكتب غرب أسيوط، ملتقى للسلامة والصحة المهنية بمستشفيات جامعة أسيوط، بمشاركة مفتشي السلامة بالإدارة والمكاتب التابعة لها.

ملتقى للعاملين بـ 11 مستشفى جامعيا رئيسيا بأسيوط

وشهد الملتقى حضور الدكتور خالد عبد العزيز، مدير المستشفى الجامعي الرئيسي، والدكتور محمد محمود، المستشار البيئي للمستشفى، والدكتورة إحسان علي حسن، مديرة الإدارة المركزية للشؤون الطبية والعلاجية، إلى جانب 75 من مسؤولي السلامة والعاملين بـ11 مستشفى جامعيا رئيسيا بجامعة أسيوط.

وتضمن برنامج الملتقى بمستشفيات أسيوط، الذي قدمته آمنة شعبان، عددًا من المحاضرات المتخصصة، ألقاها كل من، خالد مرغني مدير إدارة السلامة بأسيوط، وأشرف يوسف مدير مكتب السلامة بغرب أسيوط، وصفاء مصطفى أخصائي السلامة بالمكتب، والدكتور محمد محمود استشاري البيئة بالمستشفى.

وتناولت المحاضرات مستجدات قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وخطط الطوارئ، وآليات تقييم المخاطر، وإجراءات تصاريح العمل داخل المستشفيات، إضافة إلى التعريف بالمخاطر المحتملة في بيئة العمل وسبل الحد منها.

وزير الإسكان يستعرض خطط تأمين المنشآت وتعزيز السلامة والصحة المهنية

في ملتقى السلامة والصحة المهنية، محافظ أسيوط يشدد على العمل في بيئة آمنة (صور)

وشدد محافظ أسيوط على أهمية استمرار التنسيق وتبادل الخبرات بين مديرية العمل والمستشفيات الجامعية وكافة المؤسسات، لتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا السلامة المهنية، وخلق بيئة عمل آمنة تضمن سلامة العاملين وتحافظ على حقوقهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط إدارة السلامة والصحة المهنية التنمية المستدامة الصحة المهنية اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اللواء هشام ابو النصر جامعة أسيوط رؤية مصر 2030 محافظة اسيوط محافظ أسيوط مستشفيات جامعة أسيوط ورؤية مصر 2030

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يشهد تسليم 50 كرسيا متحركا بعد إعادة صيانتها وتأهيلها

بمناسبة إجازة المولد النبوي، تعديل مواعيد الكشف الطبي لطلاب الفنون الجميلة والحاسبات بأسيوط

قافلة صحة أسيوط تفحص 1098 مواطن بقرية البلايزة

جامعة أسيوط تستقبل أمين مساعد شئون الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية لتعزيز التعاون

"باب أمل 3"، تسليم 126 رأس أغنام عشار لصغار المربين بقرية الحمام بأسيوط

محافظة أسيوط تنظم رحلات ترفيهية لذوي الهمم

بدء الدراسة ببرنامج الأمن السيبراني في حاسبات أسيوط العام المقبل

تحرير 504 محاضر للمخابز والأسواق في أسبوع واحد بأسيوط

الأكثر قراءة

الصحة: إحالة إدارة مستشفى القناطر الخيرية للتحقيق

بالأسماء، إصابة 4 أشخاص في تصادم قطار وجرار بالإسكندرية

نيابة طنطا تتلقى بلاغًا للتحقيق في اتهامات بسرقة أعضاء إبراهيم شيكا

بسبب 30 جنيها، تفاصيل مشاجرة أهالي عروسين مع أفراد أمن قاعة أفراح ببني سويف

إيقاف دونجا والشيبي، عقوبات الجولة الرابعة للدوري الممتاز

القبض على نرمين طارق بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء بالقاهرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

التعليم العالي تعلن القائمة السوداء للكيانات الوهمية

خدمات

المزيد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر الفراخ اليوم الخميس 28 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

5285 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 28-8-2025

تعرف على سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس قبل اجتماع البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز التصحيح للإمام من شخص خارج الصلاة؟ الإفتاء توضح

حكم صيام يوم الجمعة منفردا ومذاهب العلماء فيه

وُلِد الهُدى (الحلقة الخامسة)، من مظاهر تواضع النبي "عبد الله ورسوله"

المزيد
الجريدة الرسمية
ads