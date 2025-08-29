فاروق جعفر يشيد بصفقات الزمالك

أكد فاروق جعفر نجم نادي الزمالك، أن موقف رموز القلعة البيضاء بالوقوف بجانب النادي في ملف سحب أرض النادي بـ 6 أكتوبر أمر طبيعي.

وقال فاروق جعفر لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع محمد صبري: "أرض أكتوبر ملك نادي الزمالك، وسنقف مع النادي حتى النهاية لحين استعادة حقه في أرض أكتوبر".

وتابع: "أعتقد أنه سيكون انفراجة قريبة في ملف أرض الزمالك بـ 6 أكتوبر".



كما أشاد فاروق جعفر بالثلاثي خوان ألفينا وشيكو بانزا وعدي الدباغ، مؤكدًا أنهم سيصنعوا الفارق مع القلعة البيضاء.

وقال فاروق جعفر: "الثلاثي ألفينا وشيكو بانزا والدباغ عناصر مميزة وستصنع الفارق للزمالك".

وتابع: "المستوى الفني يتطور في الزمالك بشكل تدريجي.. أرى أن هناك نظام دفاعي وهجومي في طريقة فيريرا الفنية".

وأتم: "جماهير الزمالك عنصر أساسي في نجاح الفريق وتحقيق الانتصارات، الجماهير هي الداعم والسند الحقيقي للزمالك".

