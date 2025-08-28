الجمعة 29 أغسطس 2025
رياضة

الدوري السعودي، الاتفاق يفوز على الخلود بهدفين مقابل هدف

الدوري السعودي، فيتو
الدوري السعودي، فيتو

الدوري السعودي، حقق نادي الاتفاق فوزًا مهمًا على نظيره الخلود بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.

مباراة الخلود والاتفاق

وسجل نكوتا الهدف الأول للاتفاق في الدقيقة السابعة، قبل أن يعادل باكلي النتيجة للخلود في الدقيقة 36.

وفي الشوط الثاني، أحرز فينالدوم هدف الفوز للاتفاق عند الدقيقة 61.

وبهذه النتيجة، يحصد الاتفاق أول ثلاث نقاط له في المسابقة، بينما بقي رصيد الخلود خاليًا من النقاط.

وفاز أهلي جدة بهدف دون رد أمام نيوم، في المباراة التي أقيمت على ملعب الإنماء في مواجهة قوية ضمن افتتاح مباريات الدوري السعودي للموسم الجديد 2025/ 2026.

وأحرز إيفان توني الهدف الأول لأهلي جدة في مرمى نيون مع الدقيقة 23.

لمشاهدة الفيديو من هنا

تشكيل الأهلي أمام نيوم 

تشكيل نيوم أمام الأهلي

ويدخل الأهلي الموسم الجديد بمعنويات مرتفعة بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الأولى في تاريخه، إضافة إلى إحرازه كأس السوبر السعودي مؤخرًا، ما يمنحه دفعة قوية قبل انطلاق منافسات الدوري المحلي.

وبهذا الفوز يحتل  الأهلي المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

بينما يأتي نيوم في المركز 18 والأخير بدون رصيد.

دوري روشن السعودي الدوري السعودي الخلود الاتفاق مباراة الخلود والاتفاق الخلود والاتفاق

