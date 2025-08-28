ماذا قدم الأهلي وبيراميدز في 23 مواجهة قبل موقعة السبت؟

الأهلي ضد بيراميدز، تشهد الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري الممتاز قمة مرتقبة بين فريقي الأهلي وبيراميدز، السبت المقبل.

بيراميدز في الفترة التي كان فيها تحت مسمى الأسيوطي قبل نقل ملكيته، واجه الأهلي 4 مرات في الدوري، خسر 3 مرات منها، وتعادلا مرة واحدة، بينما فاز الأسيوطي على الأحمر في كأس مصر مرة وحيدة.

أول مباراة جمعت بين الأهلي وبيراميدز، كانت في الرابع من يناير عام 2019، وحينها فاز بيراميدز بهدفين لهدف.

التقى الأهلي مع بيراميدز في 23 مباراة سابقة بجميع المسابقات بمسماه القديم والحديث.

ونجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز في 11 مباراة بينما فاز بيراميدز 6 مرات وتعادل الفريقان في 6 لقاءات فقط.

سجل الأهلى 30 هدفًا وسجل بيراميدز 20 هدفا.

الأهلي يتفوق على بيراميدز في سجل المواجهات في الدوري المصري، حيث التقيا في 18 مباراة فى الدوري (14 مباراة بمسماه الحديث و4 مباريات بمسماه القديم)، حقق الأهلي 8 انتصارات مقابل 4 فوز لبيراميدز، وتعادلا في 6 مباريات.



والتقى الفريقان 4 مرات في منافسات كأس مصر (3 مواجهات بمسماه الحديث ومواجهة بمسماه القديم) فاز الأهلي مرتين وبيراميدز مرتين.

كما التقيا مرة واحدة في كأس السوبر المصري وكان الفوز من نصيب الأهلي.

وتأسس نادي بيراميدز عام 2008 تحت اسم "الأسيوطي سبورت"، قبل أن يُغيّر اسمه عام 2018 إلى بيراميدز، ليُصبح أحد أندية الدوري المصري الممتاز

وتشهد الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري قمة البطولة المحلية بين فريقي الأهلي وبيراميدز.

موعد مباراة الاهلي وبيراميدز في الدوري المصري

ويلتقي الأهلي ونظيره بيراميدز في التاسعة مساء السبت المقبل باستاد السلام في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري



تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلى وبيراميدز في الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وقررت رابطة الأندية المحترفة نقل مباراة بيراميدز أمام الأهلي في الدوري إلى استاد السلام بدلا من إقامتها على استاد القاهرة الدولي، نظرا لإجراء أعمال الصيانة بأرضية استاد القاهرة.

ترتيب الأهلي وبيراميدز في الدوري

ويحتل فريق الأهلي المركز السادس بجدول الدوري برصيد 5 نقاط وبنفس الرصيد يأتي بيراميدز في الترتيب العاشر.

وتعادل الأهلي أمام غزل المحلة سلبيا بالجولة الرابعة بالدوري وبنفس الجولة خسر بيراميدز من مودرن سبورت 2-1.

مواعيد الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري

الجمعة 29 أغسطس

المقاولون ضد سيراميكا كليوباترا - 6 مساء- ستاد المقاولون

الاتحاد ضد إنبي - 9 مساء - ستاد الإسكندرية

البنك الأهلي ضد طلائع الجيش - 9 مساء - ستاد السلام

السبت 30 أغسطس

الجونة ضد زد - 6 مساء - ستاد خالد بشارة

الإسماعيلي ضد غزل المحلة - 9 مساء - ستاد هيئة قناة السويس

الأهلي ضد بيراميدز - 9 مساء - ستاد السلام

الأحد 31 أغسطس

المصري ضد كهرباء الإسماعيلية - 6 مساء - ستاد ستاد السويس الجديد

مودرن سبورت ضد حرس الحدود - 6 مساء - ستاد هيئة قناة السويس

سموحة ضد بتروجيت - 9 مساء - ستاد برج العرب

وادي دجلة ضد الزمالك - 9 مساء - ستاد السلام

فاركو - راحة

