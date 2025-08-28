يورتشيتش يعكف على دراسة الأهلي قبل موقعة السبت

الأهلي ضد بيراميدز، يعكف الكرواتي يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز على دراسة فريق الأهلي قبل مواجهته بالقمة المنتظرة السبت القادم ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وحرص مدرب بيراميدز على الاستعانة بلقاءات الأهلي الثلاث بالدوري المصري أمام غزل المحلة وفاركو ومودرن سبورت ومشاهدتها بالفيديو قبل مشاهدتها مرة أخرى مع اللاعبين بمحاضرة فيديو.

وحرص مدرب السماوي على تحديد نقاط القوة والضعف بالفريق الأحمر قبل مواجهة السبت القادم.

وتشهد الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري قمة البطولة المحلية بين فريقي الأهلي وبيراميدز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

ويلتقي الأهلي ونظيره بيراميدز في التاسعة مساء السبت المقبل باستاد السلام في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلى وبيراميدز في الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وقررت رابطة الأندية المحترفة نقل مباراة بيراميدز أمام الأهلي في الدوري إلى استاد السلام بدلا من إقامتها على استاد القاهرة الدولي، نظرا لإجراء أعمال الصيانة بأرضية استاد القاهرة.

ترتيب الأهلي وبيراميدز في الدوري

ويحتل فريق الأهلي المركز السادس بجدول الدوري برصيد 5 نقاط وبنفس الرصيد يأتي بيراميدز في الترتيب العاشر.

وتعادل الأهلي أمام غزل المحلة سلبيا بالجولة الرابعة بالدوري وبنفس الجولة خسر بيراميدز من مودرن سبورت 2-1.

مواعيد الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري

الجمعة 29 أغسطس

المقاولون ضد سيراميكا كليوباترا - 6 مساء- ستاد المقاولون

الاتحاد ضد إنبي - 9 مساء - ستاد الإسكندرية

البنك الأهلي ضد طلائع الجيش - 9 مساء - ستاد السلام

السبت 30 أغسطس

الجونة ضد زد - 6 مساء - ستاد خالد بشارة

الإسماعيلي ضد غزل المحلة - 9 مساء - ستاد هيئة قناة السويس

الأهلي ضد بيراميدز - 9 مساء - ستاد السلام

الأحد 31 أغسطس

المصري ضد كهرباء الإسماعيلية - 6 مساء - ستاد ستاد السويس الجديد

مودرن سبورت ضد حرس الحدود - 6 مساء - ستاد هيئة قناة السويس

سموحة ضد بتروجيت - 9 مساء - ستاد برج العرب

وادي دجلة ضد الزمالك - 9 مساء - ستاد السلام

فاركو - راحة

