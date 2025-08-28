ثنائي المصري ينضم إلى معسكر منتخب الشباب استعدادًا لكأس العالم

تلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري يخطرها من خلاله باستدعاء الثنائي أحمد وهب وأحمد شرف لاعبي فريق الشباب تحت 20 عاما بالنادي المصري للانضمام للمعسكر المغلق المقرر إقامته بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر خلال الفترة من الأول من سبتمبر وحتى الثالث عشر من الشهر ذاته.

وذلك استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم المقرر إقامتها بدولة شيلي خلال الفترة من السابع والعشرين من سبتمبر وحتى العشرين من أكتوبر.



الجدير بالذكر أن اللاعب أحمد وهب يشغل مركز حراسة المرمى فيما يشغل زميله أحمد شرف مركز رأس الحربة.

