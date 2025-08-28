طاقم أجنبي وحيد، حكام مباريات اليوم في الدوري السعودي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، أطقم التحكيم التي ستدير مباريات اليوم الخميس في افتتاح الجولة الأولى من دوري روشن للمحترفين.

وتبدأ منافسات البطولة مساء اليوم الخميس بمواجهات تجمع بين كل من ضمك والحزم، وكذلك الاتفاق مع الخلود، والأهلي مع نيوم.



ونشر الحساب الرسمي لدوري روشن على "إكس" أسماء أطقم الحكام والتي ستشهد وجود طاقم أجنبي وحيد، ذلك الذي سيدير مباراة الأهلي ونيوم.

حكام مباراة ضمك والحزم

وتم تعيين طاقم بقيادة سامي الجريس حكمًا لمباراة ضمك والحزم، ويعاونه كل من عيسى الخيبري وسعد الشبرمي، بالإضافة إلى محمد أبو شقارة حكمًا رابعًا.

وفي تقنية الفيديو سيتم الاستعانة بكل من محمد الغامدي ومساعده محمد الحنفوش.

حكام مباراة الاتفاق والخلود

أما مباراة الاتفاق والخلود التي تقام على ملعب "إيجو" في الدمام، فيديرها تحكيميًا حكم الساحة فيصل البلوي، ويعاونه فيصل القحطاني وإبراهيم الدخيل، بالإضافة إلى عبدالله الخربوش حكمًا رابعًا.

وفي تقنية الفيديو يوجد كل من عبد الرحمن السلطان وعماد عسكر.

حكام مباراة الأهلي ونيوم

أما مباراة الأهلي ونيوم، فيديرها الحكم الفنزويلي الشهير خيسوس فالنزويلا، والذي سبق أن أدار عدة مباريات مهمة في الفترة الأخيرة، منها الأهلي المصري وبورتو البرتغالي في كأس العالم للأندية.

بالإضاف إلى مباراة الهلال ومانشستر سيتي الماراثونية، والتي فاز فيها الزعيم بنتيجة 4-3 في ثمن نهائي المونديال، كما أدار مباراة لاتحاد جدة ضد الأهلي المصري أيضا بمونديال الأندية قبل نحو عامين.

ويعاون فالنزويلا كل من خورخي أوريجو وتوليو مورينو من فنزويلا أيضا، بالإضافة للحكم الرابع عبدالله العويدان.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

ضمك ضد الحزم - 7:05 مساء

الاتفاق ضد الخلود - 9 مساء - قناة ثمناية 2.

أهلي جدة ضد نيوم - 9 مساء - قناة ثمناية 2.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.