رياضة

الزمالك: لسنا في صدام مع وزارة الإسكان والنادي دائمًا داعم للدولة ومؤسساتها

أرض الزمالك في ٦
أرض الزمالك في ٦ أكتوبر

أكد الدكتور كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، أن القلعة البيضاء ليست في صدام مع وزارة الإسكان، والنادي دائمًا داعم للدولة ومؤسساتها.

وقال كمال شعيب في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد صبري عبر قناة الزمالك، إن النادي صاحب حق في أرض فرع السادس من أكتوبر، ويمتلك كافة التراخيص والمستندات التي تثبت ذلك.

الزمالك ووزارة الإسكان

وأضاف: "القرار الوزاري يؤكد أن المدة القانونية التي حصل عليها الزمالك لم ينتهِ بعد، حصلنا على خطاب بانتهاء المدة القانونية في يونيو ٢٠٢٦".

حقيقة رفض التظلم المقدم من الزمالك لوزارة الإسكان

وشدد المستشار القانوني للقلعة البيضاء، على أن نادي الزمالك لم يتلقى أي إخطار بسحب أرض النادي بالسادس من أكتوبر على عكس ما نشر.

وأشار شعيب إلى أن الزمالك حصل على موافقة هيئة المجتمعات العمرانية بتغير استخدام مساحة 15% من مساحة الأرض.

وأضاف قائلًا: "حصلنا على خطاب رسمي من هيئة المجتمعات العمرانية في أبريل 2024 بالموافقة على طلبنا بتغيير إستخدام 15% من مساحة الأرض، بالاضافة إلى خطاب في سبتمبر 2024 بدفع 800 مليون قيمة تغيير الاستخدام، مع وجود إخطار بتقسيط هذا المبلغ.

واختتم المستشار القانوني لنادي الزمالك، مؤكدًا عدم صحة ما أثير عن رفض التظلم المقدم من النادي لوزارة الإسكان عار تمامًا من الصحة.

