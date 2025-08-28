لاعب المصري ضمن قائمة منتخب رواندا في تصفيات كأس العالم

أعلن الجزائري عادل عمروش المدير الفني لمنتخب رواندا، عن قائمة لاعبيه المختارة للانضمام للمعسكر المغلق للفريق والذي يخوض خلاله مباراتيه بالجولتين السابعة والثامنة من تصفيات كأس العالم ( المجموعة الثالثة ) واللتين تجمعاه بمنتخبي نيجيريا وزيمبابوي والمقرر إقامتهما يومي السادس والتاسع من سبتمبر المقبل على ستاد جودسويل أكبابيو بمدينة أويو النيجيرية وستاد أورلاندو بمدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

قائمة منتخب رواندا

وتضم قائمة المنتخب الملقب بالفهود 27 لاعبًا من بينهم بونور موجيشا لاعب خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري والذي سيغادر القاهرة عقب نهاية مباراة المصري وكهرباء الإسماعيلية بالجولة الخامسة من الدوري والمقرر إقامتها في السادسة مساء الأحد المقبل الموافق الحادي والثلاثين من أغسطس الجاري على ستاد السويس الجديد.

محافظ بورسعيد يحضر جانبًا من مران المصري

حرص اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد على حضور جانبًا من مران الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء امس الأربعاء على ملعب الأكاديمية البحرية ببورفؤاد، حيث كان في استقباله رجب عبد القادر نائب رئيس مجلس إدارة النادي.



هذا وقام اللواء محب حبشي بالاجتماع باللاعبين والجهاز الفني للفريق بقيادة التونسي نبيل الكوكي، مطالبًا إياهم بالاستمرار في بذل الجهد والعرق من أجل مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية ببطولة الدوري سعيُا لتلبية طموحات جماهير المصري العظيمة بالمنافسة على كافة البطولات التي سيشارك بها الفريق.

وأكد اللواء محب حبشي للاعبين والجهاز الفني على حضوره للمباراة المقبلة أمام كهرباء الإسماعيلية لمؤازرتهم والشد من أزرهم.

من جهته أعرب رجب عبد القادر عن شكر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي للواء محب حبشي، مؤكدًا أن تلك الزيارة تعد انعكاسًا للدعم الكبير والمتواصل من اللواء محب حبشي للقلعة الخضراء على كافة المستويات والأصعدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.