فوائد اللبان الدكر، يقاوم الالتهابات ويعالج آلام العظام والمفاصل

فوائد اللبان الدكر، اللبان الدكر من الأعشاب الشهيرة التى تشبه الأحجار فى تكوينها وعرف منذ القدم وكان يستخدم في الطب القديم، وحاليا يدخل فى صناعة بعض الأدوية.

وفوائد اللبان الدكر، عديدة لقيمته الغذائية العالية واشتهر فى الطب الشعبى بفاعليته فى علاج السعال وتقوية المناعة وتعزيز صحة الجهاز التنفسي، ويستخدم فى الوصفات التجميلية الخاصة بالبشرة.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن اللبان الدكر هو مادة صمغية تستخرج من شجرة اللبان التي تنمو في مناطق مختلفة مثل اليمن، وعمان، والصومال والهند، ويستخدم منذ آلاف السنين في الطب الشعبي والعلاجات الطبيعية، وحتى في الطقوس الدينية، لما يحتويه من فوائد صحية وجمالية متعددة.

وأضاف أن لبان الدكر غني بالعديد من العناصر الفعالة التي تمنحه قيمته العلاجية، مثل الزيوت الطيارة، ومركبات الراتنج والصمغ، ومضادات أكسدة قوية، وأحماض تساهم في تقليل الالتهابات، ومعادن مفيدة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم.

فوائد اللبان الدكر

فوائد اللبان الدكر للصحة

وتابع، أن من فوائد اللبان الدكر للصحة:-

يستخدم لبان الدكر منذ القدم في علاج مشاكل الجهاز التنفسي مثل السعال المزمن، والتهاب الشعب الهوائية، والربو، وطرد البلغم وتهدئة الاحتقان.

يعمل الزيت المستخرج من اللبان كمضاد التهابات طبيعي يساعد على توسيع الشعب الهوائية وتحسين التنفس.

يساعد لبان الدكر في تقليل أعراض القولون العصبي، وعلاج عسر الهضم والانتفاخ، وتحسين حركة الأمعاء، ومحاربة البكتيريا الضارة في المعدة، وقد أثبتت بعض الدراسات أن مركباته قد تقلل من التهابات الأمعاء وقرحة المعدة.

بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة، فإن لبان الدكر يعمل على حماية الجسم من الالتهابات، وتعزيز مناعة الجسم ضد العدوى الفيروسية والبكتيرية، والمساعدة في تسريع التئام الجروح.

يعتبر اللبان الذكر علاج طبيعي لآلام المفاصل والتهاباتها، حيث يقلل من أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي، زيخفف من التورم والتيبس، ويدعم صحة العظام ويقلل من تآكل الغضاريف.

يستخدم اللبان في صناعة بعض غسولات الفم، إذ يساعد على مكافحة رائحة الفم الكريهة، والقضاء على البكتيريا المسببة لتسوس الأسنان، وتقوية اللثة وحمايتها من الالتهابات.

لبان الدكر من أكثر المواد الطبيعية التي تدخل في الوصفات التجميلية، فهو يساعد على شد البشرة والتقليل من التجاعيد، ويعمل على تفتيح لون البشرة وتوحيدها، ويساهم في علاج حب الشباب وآثاره، ويزيد من نضارة الوجه عند استخدامه كمنقوع أو زيت.

استخدم اللبان في العطور والبخور منذ القدم لأنه يساعد على تهدئة الأعصاب، ويقلل من التوتر والقلق، ويحسن جودة النوم ويخفف من الأرق.

يساهم في تنظيم مستوى السكر بالدم.

يعنى على تحسين وظائف الكبد.

يساعد في إنقاص الوزن لأنه يعطي إحساس بالشبع عند مضغه.

يستخدم كمضاد للالتهابات في حالات مختلفة.

محاذير استخدام اللبان الدكر

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، أنه رغم فوائد اللبان الدكر الكبيرة، يجب الحذر عند استخدامه، وذلك بسبب:-

الإفراط في تناوله قد يسبب اضطرابات في المعدة أو غثيان.

قد يؤثر على الحوامل والمرضعات، لذا يجب استشارة الطبيب قبل الاستخدام.

قد يتداخل مع بعض الأدوية مثل أدوية سيولة الدم أو السكري.

