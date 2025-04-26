فوائد اللبان الدكر، يعالج الأمراض الالتهابية ويقوى المناعة

فوائد اللبان الدكر، اللبان الدكر من الأعشاب الشهيرة التى عرفت منذ القدم، حيث استخدم في الأغراض الطبية والتجميلية فى الطب القديم وحاليا يدخل في صناعة مستحضرات العناية بالبشرة.

وفوائد اللبان الدكر، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن اللبان الدكر، المعروف أيضًا باسم اللبان المر أو اللبان البدوي، من أقدم المواد الطبيعية التي استخدمت في الطب الشعبي منذ آلاف السنين، خاصة في الحضارات القديمة كالمصرية واليونانية والهندية، ويتم استخراج اللبان الدكر من شجرة البوسويليا، التي تنمو بشكل أساسي في المناطق الجبلية الجافة من الهند والجزيرة العربية وشرق إفريقيا.

وأضافت منى، وقد أثبتت الدراسات الحديثة أن اللبان الدكر يحتوي على مركبات فعالة مثل الأحماض البوزويلية التي تملك خصائص مضادة للالتهاب، ومضادة للبكتيريا، ومضادة للأكسدة، وهو ما يفسر فوائده الصحية المتعددة.

فوائد اللبان الدكر للصحة

فوائد اللبان الدكر للصحة

وتابعت، أن من فوائد اللبان الدكر:-

يُستخدم اللبان الدكر في علاج العديد من الأمراض الالتهابية، مثل، التهاب المفاصل والروماتويد، والتهابات الأمعاء مثل القولون التقرحي ومرض كرون، والتهابات الجهاز التنفسي.

يساعد في توسيع الشعب الهوائية وتقليل الاحتقان، كما يستخدم في علاج الربو، والسعال المزمن، والتهاب الجيوب الأنفية.

يساعد في تحسين عملية الهضم من خلال تقليل الحموضة والانتفاخ، تحسين حركة الأمعاء، وتقليل آلام المعدة والقولون العصبي.

يساعد اللبان الدكر في تقوية جهاز المناعة بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والفيروسات، ما يجعله مفيدًا في الوقاية من العدوى.

تشير بعض الدراسات إلى أن مركبات اللبان الدكر قد تساعد في منع نمو الخلايا السرطانية، وتحفيز الخلايا المناعية على مهاجمة الأورام، وقد تم اختبار تأثيره الإيجابي بشكل خاص في سرطانات البروستاتا والثدي والدماغ.

يستخدم اللبان الدكر في الطب التقليدي لتحفيز الدماغ، ويُعتقد أنه يساعد على تقوية الذاكرة، تحسين القدرة على التركيز،والحد من أعراض التوتر والقلق.

يمكن استخدام منقوع اللبان الدكر أو زيته في تفتيح لون البشرة وتوحيدها، وتقليل التجاعيد وعلامات التقدم في العمر، وعلاج حب الشباب وآثاره، وترطيب البشرة وزيادة مرونتها.

يدخل في صناعة بعض الزيوت والكريمات الخاصة بالشعر، حيث يقوي بصيلات الشعر، ويقلل من تساقطه، ويضفي لمعان طبيعي على الشعر.

طرق استخدام اللبان الدكر

وأوضحت الدكتورة منى أيمن، أن هناك طرق عديدة لاستخدام اللبان الدكر،مثل النقع والشرب، حيث ينقع اللبان الدكر في ماء فاتر ويشرب على الريق لتحسين الهضم والمناعة، واستنشاق البخور، حيث يساعد في تهدئة الأعصاب وتحسين التركيز والتنفس، ويمكن أيضا استخدام زيته موضعيا على الجلد أو في جلسات المساج، وله كبسولات ومكملات غذائية وهى تتوفر في الصيدليات كمكمل غذائي.

محاذير تناول اللبان الدكر

وأضافت منى أنه على الرغم من فوائد اللبان الدكر العديدة، إلا أن استخدامه يجب أن يتم بحذر، خاصة لدى الحوامل والمرضعات، وعند الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو يتناولون أدوية بانتظام، وفي حال التحسس الجلدي عند الاستخدام الموضعي، لذلك يُفضّل استشارة الطبيب قبل بدء استخدامه بشكل منتظم.

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