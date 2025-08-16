صحة الشرقية تواصل تقديم خدماتها لـ 2 مليون و400 ألف مواطن

أكد الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، على أن فعاليات مبادرة 100 مليون صحة بالمحافظة مستمرة على مدار ١٠٠ يوم متواصلة، بدأت منذ يوم الثلاثاء ١٥ يوليو ٢٠٢٥.

وأوضح أن الفرق الثابتة والمتحركة قامت خلال اليوم الواحد والثلاثين من يوليو بتقديم الخدمة الصحية لعدد ٧٧٢٣١ مواطنا، شملت تقديم خدمات المبادرة لعدد١٧٤٢٣ مواطنا، وتقديم الرعاية الأولية لعدد ٨٤٤٣ مواطنا.

تقديم الخدمات العلاجية للمرضى

وقال البيلى: إنه تم تقديم الخدمات العلاجية للمرضى بالمستشفيات لعدد ٣٤٤٢٦ مواطنا، وخدمات تنظيم الأسرة لعدد ٧٨٩٩ منتفعة، بجانب تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي لأكثر من ٨٢٦٧ مواطنا، من خلال المثقفين الصحيين وفرق التواصل المجتمعي بالمحافظة، إضافة لخدمات القوافل لعدد 773 مواطنا.

ولفت إلى أن وزارة الصحة والسكان قد خصصت الخط الساخن ١٥٣٣٥ لتلقي استفسارات المواطنين حول المبادرة، وتقديم المعلومات اللازمة لتعريفهم بالخدمات المتاحة وأماكن تواجدها.

بدوره أكد المهندس حازم الأشمونى، محافظ الشرقية، على استمرار فعاليات حملة «100 يوم صحة» بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، من خلال المستشفيات العامة والمركزية، والوحدات الصحية، والعيادات الثابتة والمتنقلة، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لجميع الفئات العمرية وفي مختلف التخصصات، وعلى مدار اليوم.

تقديم الخدمات لأكثر من 2.4 مليون مواطن

وأشار المحافظ إلى أن الحملة نجحت في تقديم خدماتها لأكثر من من 2 مليون و400 ألف مواطن، وذلك منذ انطلاق النسخة الثالثة من حملة «100 يوم صحة»، التي بدأت يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025 تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالوصول بالخدمة الصحية إلى جميع المواطنين، في إطار المبادرات الرئاسية الرامية لتحسين جودة الحياة الصحية للأسرة المصرية.

