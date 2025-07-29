وكيل صحة الشرقية يشارك في ورشة عمل "الغسيل البريتوني بالنظام المغلق"

شارك الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، في فعاليات ورشة العمل السادسة للغسيل البريتوني بالنظام المغلق، والتي تم تنفيذها بقاعة الاجتماعات بمستشفى الأمراض الصدرية بمدينة الزقازيق، تحت إشراف إدارة التدريب بالتنسيق مع إدارة الكلى بمديرية الشئون الصحية بالشرقية،

الحضور بورشة العمل السادسة

في حضور الدكتورة سارة إبراهيم مديرة إدارة الكلى الصناعي، والدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، والدكتورة نهال عاطف أستاذ أمراض الكلى بجامعة المنصورة (محاضرًا)، والدكتور حمدي فندور مدير مستشفى الصدر، ونخبة من الأطباء الاستشاريين والاخصائيين في تخصص أمراض الكلى والباطنة، وأطباء وتمريض وحدات الكلى الصناعي بالمحافظة، وبعض وحدات الكلى المتعاونة من خارج المحافظة، وعدد من المرضى المستفيدين من نظام الغسيل البريتوني بالمحافظة.

تخفيف العبء عن المستشفيات وتقليل التكلفة

وقال محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية أكد الدكتور هاني مصطفى جميعه وكيل وزارة الصحة خلال كلمته على أهمية التوسع في تطبيق الغسيل البريتوني بالمحافظة، باعتباره أحد أهم الحلول العلاجية المستدامة لمرضى الفشل الكلوي، مشيرًا إلى أن هذا النظام يمكن المرضى من إجراء الغسيل بأنفسهم في منازلهم بعد حصولهم على التدريب اللازم، مما يخفف العبء عن المستشفيات ويقلل التكلفة على الدولة والمريض، ويحافظ على ما تبقى من وظائف الكلى، ويقلل من نسب الإصابة بالأنيميا واضطرابات ضغط الدم ومشاكل القلب، مما يعود بالنفع على المريض طبيًا واقتصاديًا ومعنويًا.

التعاون مع كافة الجهات المعنية لتوفير المستلزمات الطبية

كما أشار وكيل وزارة الصحة إلى أن محافظة الشرقية تعد الأكبر على مستوى الجمهورية من حيث عدد مرضى الغسيل البريتوني، حيث تضم حاليًا (١٣) حالة منتظمة على هذا النظام العلاجي، مؤكدًا على أن المديرية مستمرة في دعم هذا النظام من خلال التدريب الطبي المستمر، والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتوفير المستلزمات الطبية، مشيدًا بالدور الذي تقوم به إدارة الكلى الصناعي بالمديرية في المتابعة والتوسع التدريجي بالوحدات، مقدمًا الشكر للدكتورة ساره إبراهيم وجميع فريق العمل بالمديرية، نظرًا لجهودهم المخلصة المبذولة لخدمة مرضى الكلى، وتوفير أفضل رعاية صحية ممكنة لهم.

إهداء وكيل الوزارة بصورة تذكارية لنقله لبنى سويف

كما ألقت الدكتورة نهال عاطف، ألقت محاضرة علمية تناولت خلالها المفاهيم الأساسية للغسيل البريتوني، ومميزاته العلاجية مقارنة بالغسيل الدموي، وأهمية تدريب المرضى على استخدام هذا النظام داخل منازلهم بما يسهم في تحسين جودة حياتهم وتقليل نسب العدوى والمضاعفات الصحية، مشيرًا إلى أنه في ختام الورشة حرصت الفرق الطبية بالوحدات على إهداء وكيل الوزارة صورة تذكارية له، تقديرًا لجهوده المبذولة في دعم منظومة الغسيل البريتوني بالمحافظة،

دور وكيل الوزارة أثناء تواجده بالشرقية

ودوره البارز في تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمواطنين، خاصة وأنه كان حريصًا خلال فترة توليه قيادة صحة الشرقية على تطبيق النظم العلاجية الحديثة، وتحسين جودة الخدمات الطبية، ودعم الفرق الطبية بمختلف التخصصات، ويأتي ذلك بعد صدور حركة تنقلات واسعة وتكليفه للعمل وكيلًا لوزارة الصحة بمحافظة بني سويف.

الاطمئنان على صحة مدير المستشفى

وعقب الانتهاء من ورشة العمل قام وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالاطمئنان على الحالة الصحية لوالدة مدير مستشفى أبو حماد المركزي ومدير وحدة مكافحة فيروسات نقص المناعة البشرية بالمديرية، إثر تعرضها لوعكة صحية، وتتلقى الرعاية الصحية بمستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق.

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